Une fille vendant de la limonade pour payer une chirurgie du cerveau reçoit du soutien et des dons

Le mois dernier, Liza Scott, 7 ans, de Birmingham, en Alabama, a commencé à vendre de la limonade dans la boulangerie de sa famille. Le prix était de 25 cents le verre, mais les enjeux étaient beaucoup plus élevés: Liza espère que les bénéfices lui sauveront la vie, car ils seront utilisés pour aider à couvrir les coûts substantiels associés aux multiples chirurgies cérébrales à venir dont elle aura besoin.

Aux petites heures du matin du samedi 30 janvier, Liza avait commencé à convulser violemment. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital des enfants de l’Alabama à Birmingham, mais après sa libération, l’enfant a subi une deuxième crise le même jour.

Après une semaine de tests, Liza a été diagnostiquée avec trois malformations cérébrales rares et graves.

Ces conditions lui faisaient subir des crises de Grand Mal. Liza devrait subir une chirurgie cérébrale pour éviter d’autres complications dangereuses, notamment la possibilité de nouvelles crises, d’hémorragies ou d’accidents vasculaires cérébraux.

Sur la page Mightycause qu’elle a créée au nom de sa fille, la mère de Liza, Elizabeth, la décrit comme «une fille courageuse, aimante, intrépide, brillante et heureuse».

S’adressant à la journaliste Malique Rankin, elle a déclaré que «notre monde a été bouleversé à chaque instant.»

La famille se rendra à l’hôpital pour enfants de Boston cette semaine pour commencer le traitement de Liza – et déjà, les factures médicales de Liza sont déjà plus que ce que la famille peut se permettre.

Elizabeth Scott est une mère célibataire de Liza et de son frère Finnley, âgé de trois ans. Elle a souscrit une assurance supplémentaire pour essayer de couvrir les soins de sa fille, mais avec la combinaison des frais de voyage et des factures médicales, les dépenses supplémentaires ont atteint cinq chiffres.

«En tant que mère célibataire et soutien financier de mes deux enfants, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez budgéter», a déclaré Elizabeth.

Pour l’aider à payer sa propre chirurgie vitale, Liza a accepté un poste à Savage’s Bakery, une petite entreprise appartenant à sa mère et à son grand-père. Outre la limonade maison, l’enfant de sept ans vendait également des bonbons et des biscuits pour un dollar.

La petite fille a peur pour son avenir.

«Je ne peux pas gérer ça», a déclaré Liza dans une interview. «Alors, j’espère réussir. Ma mère n’arrête pas de dire que je vais le faire, mais j’ai l’impression que je ne le suis pas.

«Dans les moments où je sens que je ne peux pas respirer, ou que je suis réveillé la nuit et que je ne peux pas dormir, je prie», a déclaré sa mère. «Je suis à genoux, littéralement, en train de prier.

Le public a été indigné par la façon dont l’histoire a été présentée par une source d’information locale.

« Quand la vie lui a donné des citrons … Elle a fait de la limonade », a rapporté CBS 42 tristement. L’implication que cette enfant innocente a la moindre responsabilité de mériter ses soins médicaux ou de maintenir une attitude positive face à la situation semble d’une insensibilité inquiétante.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont souligné qu’il n’y a rien à se réjouir du fait qu’un enfant soit forcé de travailler pour sauver sa propre vie.

« Ce n’est pas une histoire qui fait du bien », a écrit le journaliste Yashar Ali. « Une honte absolue. »

Aidan Smith a écrit, « Le fait qu’une enfant de sept ans doive collecter des fonds pour sa propre chirurgie cérébrale est si insondable qu’aucun mot ne pourrait lui rendre justice. Nous avons besoin de Medicare for All immédiatement. »

Et l’auteure et militante Marianne Williamson a tweeté que «quiconque n’est pas consterné [by Liza’s situation] ne cherche pas », faisant écho aux appels en faveur d’un régime d’assurance-maladie universel en réponse.

Heureusement, bien que le système ait échoué Liza et sa famille, des centaines d’individus ont montré leur soutien aux Scotts en cas de besoin.

Les membres de la communauté se sont mobilisés à Savage Bakery. Pendant le tournage du segment CBS, un homme âgé a remis à Liza un billet de cent dollars.

«Elle est très gentille, je peux le dire», a déclaré la cliente. « Je veux aider. »

Dimanche, Fed. Le 28 janvier, des membres des groupes Jeep Wrangler à travers l’État se sont rendus à Homewood, en Alabama, pour se rassembler autour de la petite fille.

Près de quarante propriétaires de Jeep d’organisations telles que Outlaw Wranglers et Walker City Wranglers espéraient remonter le moral de Liza avec la démonstration. Le chanteur de Scott, membre des Iron City Wranglers, a déclaré qu’il voulait faire tout ce qu’il pouvait pour aider l’enfant malade et lui montrer qu’elle n’était pas seule.

«Dès que j’ai vu cela, j’ai dû m’impliquer», a déclaré Scott. «Cela vous déchire le cœur que les enfants doivent vivre cela.»

Liza était «heureuse comme on peut» lors du spectacle de l’allié. La jeune fille a distribué des biscuits et de la limonade aux «jeepers» rassemblés avant de monter dans une voiture pour s’adresser à la foule.

« Merci tout le monde! » Cria Liza en souriant.

À ce jour, la page Mightycause pour Liza a recueilli un peu moins de 300 000 €, et plus de soutien a été donné aux Scotts sous la forme de dons en espèces et d’offres pour couvrir les frais de voyage et d’hébergement à Boston.

Liza prévoit de continuer à vendre de la limonade après son rétablissement et d’utiliser le produit pour aider d’autres enfants et familles dans le besoin.

Voir cet enfant courageux faire le travail du gouvernement pour eux est certainement doux-amer.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.