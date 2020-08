Une fille trans en deuil veut que son sperme soit sauvé pour créer un enfant

Une mère se bat pour le droit de créer des embryons à partir du sperme de sa défunte fille trans. (Envato)

Une mère pleurant la perte tragique de sa fille trans âgée de 16 ans se bat pour sauver le sperme qu’elle avait congelé avant de commencer l’hormonothérapie.

Ellie Anderson est décédée subitement en juillet à l’âge de 16 ans. Maintenant, sa mère Louise lance une offre légale pour empêcher la destruction de son sperme afin qu’elle puisse créer un petit-enfant.

«Le plus grand désir d’Ellie était d’être mère», a déclaré Louise, selon le Enregistrement quotidient.

«Elle m’avait fait promettre que s’il lui arrivait quelque chose, ses enfants seraient mis au monde.»

La jeune femme de 45 ans, originaire de Stirling, en Écosse, veut honorer les souhaits de sa fille en utilisant son ADN avec un ovule de donneur et une mère porteuse.

Ellie a commencé à exprimer son identité trans à l’âge de trois ans et a retardé le traitement hormonal afin qu’elle puisse avoir son sperme collecté pour une utilisation future. Elle prévoyait de subir une chirurgie d’affirmation de son sexe à 18 ans.

En vertu de la loi britannique, si elle avait été en couple au moment de sa mort, son partenaire aurait le droit de demander que son sperme soit conservé.

Il n’y a pas de tel arrangement pour que ce droit soit transféré aux parents du défunt, mais Louise demande aux juges du plus haut tribunal civil d’Écosse de rendre une décision de cas type qui pourrait créer un précédent juridique.

Bientôt, le tribunal sera invité à donner une interdiction provisoire empêchant la Glasgow Royal Infirmary Fertility Clinic de détruire le sperme d’Ellie, avant de rendre une décision finale.

«Je vais faire tout mon possible pour honorer ses souhaits – pas seulement pour elle, mais pour toute autre personne prise dans ce poste», a ajouté Louise.

L’Autorité de fertilisation et d’embryologie humaine informe que même si certaines personnes trans qui suivent un traitement hormonal verront leur fertilité rétablie si elles arrêtent le traitement, il n’y a aucune garantie.

De plus, plus une personne suit une hormonothérapie depuis longtemps, plus sa fertilité est susceptible d’être affectée de façon permanente. La chirurgie du bas aura également un impact sur la fertilité d’une personne.

Pour cette raison, il conseille aux personnes transgenres de vouloir congeler leur sperme, leurs ovules ou leurs embryons avant le traitement, pour une utilisation en FIV ou un traitement similaire.