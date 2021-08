Une fille qui a tenté de se suicider à 8 ans partage un message inspirant sur la santé mentale

Ava-Lilly Sterland, une jeune fille qui a tenté de se suicider à l’âge de 8 ans est maintenant une fille heureuse, en bonne santé et courageuse qui utilise les médias sociaux pour sensibiliser à la santé mentale.

Mais les choses n’étaient pas si faciles il y a quelques années pour le jeune de maintenant 10 ans.

Quand Sterland avait sept ans, on lui a diagnostiqué une dépression en raison de graves brimades subies à l’école. Un an plus tard, elle a tenté de se suicider en remarquant une voix dans sa tête lui disant de se suicider.

Ava-Lilly Sterland milite pour la sensibilisation à la santé mentale.

Sterland utilise maintenant sa voix pour soutenir d’autres jeunes filles qui pourraient être touchées par l’intimidation et informer les autres que même les jeunes ont des problèmes de santé mentale.

Sterland a été utilisée comme terrain de jeu pour les intimidateurs dans son ancienne école pendant près de deux ans avant qu’on lui diagnostique un trouble de stress post-traumatique (SSPT) et une dépression. Sterland utilise sa voix pour s’adresser aux enfants et aux adultes qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale.

Les parents d’Ava l’ont aidée tout au long de son parcours de santé mentale.

La mère d’Ava, Sophie Sterland, a déclaré qu’Ava avait décidé de faire une vidéo seule afin que les autres enfants puissent la regarder et se sentir comme s’ils ne sont pas seuls s’ils sont également victimes d’intimidation.

Ava a maintenant un traitement pour ses maladies mentales et a beaucoup d’amour et de soutien de sa famille, cependant, cela n’a pas toujours été le cas.

Les parents d’Ava ont remarqué que le comportement de leur petite fille changeait quand elle avait sept ans, car elle voulait toujours être seule et était très calme.

Ses parents ne savaient pas qu’elle souffrait en silence pendant deux années entières et ils étaient tellement horrifiés qu’ils l’ont emmenée dans une nouvelle école. Cependant, même si la nouvelle école semblait résoudre l’intimidation, ses parents ont remarqué qu’il était clair que quelque chose n’allait pas dans sa tête.

Ils savaient que quelque chose était grave lorsque leur fille leur a dit qu’une voix dans sa tête lui disait « le monde serait « mieux » sans elle ». Ils ont remarqué qu’Ava devenait très négative et ont commencé à se faire du mal. Peu de temps après avoir montré des symptômes suicidaires, elle a tenté de se pendre avec une corde à sauter.

Ils ont essayé tout ce qu’ils pouvaient en visitant leur hôpital local, leur centre sans rendez-vous, mais ont été renvoyés neuf fois par les médecins, se faisant dire qu’Ava n’allait rien. Ses parents en ont assez des médecins et ont porté l’affaire à l’école d’Ava.

Les soins de santé mentale sont essentiels pour les jeunes en difficulté.

Après sa tentative de suicide, Ava a réalisé à quel point il était important de s’ouvrir à un adulte de confiance comme ses parents et qu’obtenir de l’aide en santé mentale est si important.

La thérapeute scolaire d’Ava a pu exclure la schizophrénie et a dit à ses parents que la voix dans son esprit avait été créée par le fait qu’elle avait commencé à croire les choses que disaient les intimidateurs.

Les parents d’Ava disent qu’Ava va beaucoup mieux maintenant, elle est toujours timide, mais elle aime faire n’importe quoi de créatif. C’est pourquoi Ava a décidé de rejoindre et de devenir membre du conseil d’administration de l’organisation à but non lucratif pour la santé mentale des jeunes appelée Beyond.

Après avoir publié sa vidéo en mai sur son expérience, elle a reçu beaucoup de soutien et de vœux de centaines de personnes. Elle a également récemment organisé une collecte de fonds caritative où elle allait escalader la montagne Snowden pour collecter des fonds pour les écoles afin d’aider les enfants atteints de maladies mentales.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle voulait gravir une montagne pour aider à amasser des fonds pour l’association caritative, elle a répondu : « une montagne est comme une personne ayant des problèmes de santé mentale, elle doit grimper au sommet pour aller mieux, elle doit juste trouver le bon chemin. . »

Ava a réussi à dépasser son objectif de 500 € et à faire un don €1000 plus à Beyond ainsi que la randonnée réussie du mont Snowden.

L’objectif d’Ava est maintenant d’encourager les autres enfants à faire la même chose qu’elle et à parler à un adulte de confiance s’ils sont victimes d’intimidation ou ont des pensées suicidaires, et donc, espérons-le, elle pourra sauver des vies.

La mère d’Ava a dit que même si Ava a perdu une partie de son enfance, elle a beaucoup plus grandi et est dans un bien meilleur endroit maintenant.

Nous pouvons tous aider à prévenir le suicide. La Ligne de vie offre un accompagnement gratuit et confidentiel 24h/24 et 7j/7 aux personnes en détresse, des ressources de prévention et de crise pour vous ou vos proches, et des bonnes pratiques pour les professionnels.

Appelez le 1-800-273-TALK (8255) pour parler en toute confidentialité à un travailleur d’intervention d’urgence qualifié.

