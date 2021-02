Une fille de 4e année meurt dans son sommeil 3 jours après un test COVID-19 positif, selon la famille

Aux premières heures du 2 février, Makenzie Gongora, 9 ans, de San Antonio, au Texas, est décédée de manière inattendue après avoir été couchée par sa mère, Kristle Gongora. Lors d’entretiens avec AUJOURD’HUI, des membres des deux côtés de sa famille ont déclaré qu’elle était décédée trois jours après avoir été testée positive au COVID-19.

La sœur du père de Makenzie, Erica Gongora, d’Austin, au Texas, a déclaré AUJOURD’HUI que Makenzie se plaignait d’avoir de très mauvais maux de tête et d’estomac lorsqu’elle était à la garderie après l’école le 29 janvier. elle avait de la fièvre.

Makenzie Gongora. Victoria Southworth

Selon la tante maternelle de Makenzie, Victoria Southworth, 37 ans, de Boonville, Missouri, la mère de Makenzie l’a emmenée au Brooke Army Medical Center pour passer un test COVID-19, un test streptococcique et un test grippal plus tard dans la journée. Alors que les tests streptococciques et grippaux se sont révélés négatifs, le test COVID-19 était positif.

«Kenzie n’avait aucun problème respiratoire», a déclaré Southworth. «Il ne se passait rien de majeur. Tous les symptômes étaient légers.

Gongora a dit AUJOURD’HUI: «Les médecins ont dit à ma belle-sœur (de) la ramener chez elle et de la mettre à l’aise, de surveiller sa fièvre, et si elle dépassait un certain point, ou s’il y avait d’autres problèmes majeurs qui se produisaient , d’aller de l’avant et de la ramener à l’hôpital.

« Il n’y avait pas de respiration laborieuse ou quoi que ce soit du genre, à ce moment-là », a ajouté Gongora.

Dans les mémoires de sa famille comme une jeune femme brillante et pleine de vie, Makenzie aimait cuisiner et jouer à l’habillage et à Roblox, une plate-forme de jeu générée par les utilisateurs. Victoria Southworth

Les deux tantes disent que tout au long du week-end, les symptômes de Makenzie ont continué à aller et venir, mais que dans l’ensemble, tout était gérable et qu’elle allait bien.

Le 1er février, Gongora a rappelé que Makenzie avait commencé à se plaindre près de l’heure du coucher qu’elle se sentait très épuisée. Elle s’est endormie tôt ce soir-là. «Ma belle-sœur l’a plus tard vérifiée la nuit et s’est rendu compte qu’elle ne respirait plus et ne pouvait pas trouver de pouls», a-t-elle dit.

La famille de Makenzie a révélé qu’elle n’était au courant d’aucune affection sous-jacente qu’elle aurait pu avoir, mais a noté que Makenzie était un peu petite pour son âge.

Le district scolaire de Makenzie à Northside, au Texas, a annoncé sa mort dans une déclaration à AUJOURD’HUI au nom de son école, Scarborough Elementary.

«La communauté de l’école primaire de Scarborough est attristée par la perte de l’élève de quatrième année Makenzie Gongora», indique le communiqué. «Nos pensées vont à sa famille pendant cette période très difficile.»

Dans les mémoires de sa famille comme une jeune femme brillante et pleine de vie, Makenzie aimait cuisiner et jouer à l’habillage et à Roblox, une plate-forme de jeu générée par les utilisateurs.

Makenzie Gongora avec ses parents, Kristle et Nathan. Victoria Southworth

Peu de temps après la mort de Makenzie, Southworth a créé une campagne GoFundMe, qui a déjà recueilli plus de 60 000 €. Selon la collecte de fonds, elle est décédée le jour de l’anniversaire de son père, Nathan Gongora.

Les deux tantes ont partagé que plus tard dans l’après-midi le jour de la mort de Makenzie, sa famille a subi des tests COVID-19 et les tests de son père et de sa sœur de 8 ans sont revenus positifs.

En plus d’essayer de gérer leur chagrin, les parents de Makenzie veulent faire tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer de ne pas perdre leur deuxième enfant à cause du virus, aussi, selon Gongora.

Actuellement, la famille de Makenzie attend plus d’informations sur sa cause de décès. Selon les sœurs des deux parents, son corps a été envoyé dans un laboratoire de Dallas, au Texas, pour y être examiné. Une autopsie est toujours en cours.

« J’espère que cela va nous donner la réponse à savoir si cela était complètement lié au COVID, ou exacerbé par COVID ou rien à voir avec COVID », a déclaré Southworth AUJOURD’HUI.

Gongora a ajouté: «Nous voulons juste savoir, y avait-il quelque chose d’autre qui aurait pu être fait qui aurait pu lui sauver la vie?»

Après les résultats de l’autopsie, le corps de Makenzie sera renvoyé à San Antonio. Une fois la mise en quarantaine terminée, sa famille a l’intention de l’enterrer au cimetière national de Fort Sam Houston. AUJOURD’HUI vérifié que Makenzie n’était pas éligible pour être un donneur d’organes pour des raisons liées au COVID-19. Selon LifeSource, une organisation à but non lucratif de don d’organes, si une personne a une infection active au COVID-19 ou en meurt, elle est exclue du droit de devenir donneur d’organes, d’oeil et de tissus.

Les tantes de Makenzie veulent que son histoire fasse prendre conscience que si les enfants ne sont généralement pas gravement malades à cause du COVID-19, ils peuvent tomber gravement malades.

«(Les parents de Makenzie) ont suivi toutes les directives qui leur ont été données par les médecins, et les médecins sont également déconcertés (quant à) pourquoi Makenzie était l’un des enfants pris par COVID», a déclaré Gongora.