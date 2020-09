Une fête du circuit d’Atlanta condamnée après des photos bondées

Pour les participants à une fête de circuit en Géorgie, le coronavirus était la dernière chose dans leur esprit.

À travers des dépliants numériques et des publications sur les réseaux sociaux, les organisateurs de Peach Party Atlanta 2020 ont exhorté les participants à venir porter des masques faciaux et à pratiquer la distanciation sociale.

Pourtant, même si le festival de quatre jours a été présenté comme une affaire de composition, les séquences vidéo prises lors des fêtes du circuit à guichets fermés ont montré une histoire complètement différente.

Lors de la «Peach Party Tea Dance» du 28 août qui s’est tenue au club Atanta LGBT + Heretic, des dizaines de fêtards se sont entassés dans l’espace de 1000 pieds carrés sur trois patios, les fans parsèment parfois la piste de danse.

Atlanta gays: distance sociale, portez vos masques, le maire n’en fait pas assez Aussi atlanta gays à Peach Party: pic.twitter.com/KMYbW7jDew – Votez tôt Amenez un ami🇩🇴 🏳️‍🌈 (@ thatdominican0) 30 août 2020

Malgré les panneaux indiquant aux fêtards de se tenir à distance et de porter des masques, la zone de danse était remplie d’hommes pressés les uns contre les autres et presque personne ne portait un masque.

Des scènes similaires ont eu lieu lors d’un deuxième événement Peach Party organisé à Heretic la nuit suivante, ainsi qu’un autre événement au District Atlanta le 30 août, selon des vidéos de médias sociaux téléchargées par les participants.

Un seul événement a eu lieu en plein air – les six autres se trouvaient dans des boîtes de nuit, des espaces considérés par les experts de la santé comme des boîtes de Pétri pour le coronavirus.

Des scènes d’hommes torse nu et sans masque à une fête du circuit gay suscitent la fureur en ligne.

Pendant neuf ans, Peach Party a été un moment fort du calendrier des fêtes du circuit de Géorgie et un moyen crucial pour la communauté LGBT + de la ville de se défouler.

Le festival bien-aimé, qui se tient généralement en juin, a été mis en danger car le coronavirus a commencé à ronger presque toutes les facettes de la vie moderne et a été retardé plus tôt cette année.

Dès que la Géorgie s’est fermée, elle s’est rouverte. Les cas de coronavirus dans l’État ont explosé après que le gouverneur républicain Brian Kemp a commencé à autoriser les entreprises à rouvrir dès la fin avril, contrairement aux recommandations de santé publique.

Les boîtes de nuit ont rouvert en juin, bien qu’Hérétique ait été obligé de fermer brièvement après que des fêtards aient été testés positifs au COVID-19, à la suite de rapports que des centaines d’hommes avaient dansé étroitement ensemble sans masque.

Le parti Peach a annoncé qu’il se présenterait en août, son site Web indiquant qu’il a «réduit tous les événements à un petit groupe au lieu du parti normal», et a noté que les masques étaient «obligatoires».

Le directeur général d’Hérétique, Alan Collins, rayonnait de fierté dans un message Facebook du 13 août alors qu’il montrait un espace de patio rénové à l’extérieur du club, maintenant éclaboussé des couleurs du drapeau de la fierté, se préparant pour la fête en plein air.

Il a exhorté les amateurs de clubs à venir porter des masques et a déclaré que les membres du personnel pourraient fournir des masques gratuits au besoin.

De plus, a déclaré Collins, Heretic fonctionnerait à 35% de sa capacité et avait installé des stations de désinfection des mains, conformément aux directives du ministère de la Santé de Géorgie pour les bars opérant au milieu de la pandémie.

Le code stipule que les barres doivent “éviter les activités qui permettent un contact humain étroit »et que, pour les événements temporaires en plein air auxquels participent plus de 50 personnes, la distanciation sociale doit être appliquée.

«Si vous êtes malade ou pensez avoir été exposé au COVID-19, VEUILLEZ RESTER À LA MAISON», a ajouté Collins.

Alors que les images des foules de la Peach Party rayonnaient en ligne, certains utilisateurs de Facebook ont ​​qualifié les participants de «téméraires», tandis que d’autres se sont simplement résignés à dire: «Personne ne s’en soucie plus.»

Au moment de la rédaction de cet article, il y a eu au moins 256 544 cas et 5 604 décès en Géorgie depuis le début de la pandémie, selon un New York Times base de données. Plus de 187 000 personnes sont mortes à travers les États-Unis.

