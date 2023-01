Une femme veut expulser son mari parce qu’il n’aide pas à la maison

Une épouse et une mère frustrées se sont rendues sur le forum en ligne mumsnet pour exprimer ses griefs concernant son mari.

Postant sous le nom d’utilisateur pattyf80, elle a consulté le fil de discussion intitulé Suis-je déraisonnable, pour demander si elle avait tort de vouloir expulser son mari de la maison familiale.

Comme contexte, elle a expliqué qu’elle est le principal fournisseur du ménage, travaillant dans les logiciels/informatiques.

« Je travaille à temps plein et je n’ai pas le temps de récupérer mes trois enfants à l’école/à la crèche », a-t-elle écrit.

Son mari est auxiliaire à temps partiel dans un hôpital, un travail qui, explique-t-elle, n’offre pas un « bon salaire, mais nous sommes d’accord avec l’argent ».

Elle a menacé de chasser son mari de la maison ‘après qu’il ait refusé à plusieurs reprises de nettoyer après lui-même, de faire la vaisselle [or] lessive.’

Elle a en outre expliqué que lorsqu’elle a demandé à son mari de l’aider à la maison, il a dit « il est trop occupé au travail ou avec [his] DIY [projects].”

« Cela devient extrêmement stressant et je l’ai perdu hier et je lui ai dit de le ranger ou il devra partir », a écrit la femme. « Je me sens mal, mais je suis vraiment trop stressé. »

La plupart des utilisateurs ont convenu que son mari ne portait pas son poids dans le ménage.

« Le travailleur à temps partiel devrait assumer davantage de tâches ménagères », a écrit un commentateur.

L’affiche originale offrait plus de contexte, déclarant que son mari « ne fournissait pas grand-chose pour le ménage et n’était pas intervenu et n’avait pas aidé. Je suis extrêmement stressé au travail et l’anxiété ne s’améliore pas, mais il n’a pas été sympathique et ne s’est pas adapté.

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait demandé à son mari d’ajuster ses heures et son contrat pour travailler davantage, mais « il refuse car il dit qu’il n’aura pas assez de temps pour son bricolage (faire des choses étranges avec du bois et des restes) ».

Elle a expliqué que «la seule chose qu’il fait pour aider, c’est de ramasser les enfants, de les déposer. Pas de nettoyage ou quoi que ce soit et il est à la maison la plupart du temps.

Elle a précisé que bien qu’ils soient mariés depuis cinq ans, ils se connaissent depuis plus de 20 ans.

« C’était le gars parfait, attentionné et beau et j’ai du mal avec cette décision. Il fait partie intégrante de ma vie depuis de nombreuses années maintenant, ce n’est que ces derniers mois qu’il a été comme ça », a-t-elle écrit.

Elle a terminé en disant que si son mari « ne se ressaisit pas, malheureusement, nous devrons peut-être parler de divorce/séparation ».

Il semble qu’elle soit aux prises avec une situation commune à de nombreuses mères, celle de porter la principale charge mentale du ménage.

La charge mentale, également connue sous le nom de travail cognitif, est un terme qui fait référence au maintien des tâches invisibles et non tangibles impliquées dans la gestion d’un ménage.

Un partenariat devrait idéalement être équitable, mais l’équité est ce qui semble faire défaut dans la relation de cette femme.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.