Une femme vendrait des œufs pour 36000 € chacun, car les hommes veulent que les enfants lui ressemblent

Une « Barbie humaine » prétend avoir des hommes qui la supplient de leur vendre ses œufs en raison de sa beauté « naturelle » et dit qu’elle envisagerait le bon prix.

Ce n’est pas la première fois qu’elle est approchée par des gens pour acheter ses produits, des inconnus et des amis ayant également demandé.

Le message, d’un homme appelé Chad qui serait basé à Dubaï, disait: « Bonjour Miss Marcela, je vous suis depuis un moment et je veux vous payer pour donner vos œufs.

«Vous êtes naturellement extrêmement belle et vous n’avez pas de chirurgie et je veux que mes enfants vous ressemblent.

«Je suis votre histoire depuis un moment et je veux des enfants naturellement beaux qui n’auront pas à subir des interventions esthétiques ou chirurgicales. Envoyez-moi vos honoraires et nous pourrons commencer le processus immédiatement.

Marcela, qui pense que son fan aime le look latin, a été surprise et « flattée » par la proposition.

Les couleurs contribuent à apporter plus d'harmonie à l'environnement

A lire : Les couleurs contribuent à apporter plus d'harmonie à l'environnement

« Peut-être qu’il cherche un look spécifique pour l’enfant. Je crois qu’il est dans un look latin. J’étais flatté, bien sûr – c’est spécial quand quelqu’un vous choisit comme » créateur humain « .

«Dans le passé, on m’a demandé de donner des œufs à des amis qui ne pouvaient pas concevoir naturellement et aussi à cause des caractéristiques qu’ils recherchaient.