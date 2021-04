Une femme utilise des citations de son mari lors de l’accouchement pour créer une vidéo virale hilarante

Lorsque Jessica Perez a publié une vidéo ludique sur sa page Instagram, elle n’a jamais pensé qu’elle obtiendrait plus de 2 millions de vues.

«Il y a toute cette tendance à faire une juxtaposition de citations», a déclaré la mère de l’Alabama à 45secondes.fr Parents à propos de la genèse de sa sensation sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo désormais virale de Perez, elle a pris des citations que son mari, Kent, a dites pendant l’accouchement et les a transformées en messages de motivation au rythme de « A Thousand Miles » de Vanessa Carlton.

Avec le recul, les citations n’ont pas de prix.

«Au moins, tu as le lit confortable. Je dois dormir sur ce petit canapé.

Jessica Perez n’aurait jamais imaginé que sa vidéo, avec 2 millions de vues et plus, deviendrait virale. Gracieuseté de Jessica Perez

« As-tu bientôt fini? La cafétéria ferme bientôt et ils ont des bols à tacos ce soir.

« Mon dos me tue. »

Perez a transformé les choses que son mari, Kent, a dites lors de l’accouchement en une vidéo désormais virale. Gracieuseté de Jessica Perez

« J’ai oublié de t’avoir Chick-fil-A mais les gens de la cafétéria t’ont apporté de la nourriture, n’est-ce pas? »

«Il n’y a aucun moyen que je regarde là-bas. Vous ne pouvez pas en revenir.

Les commentaires ont afflué immédiatement, les épouses de tout le pays ajoutant les commentaires sur l’accouchement de leur partenaire.

«Oh mec pareil, y compris:« J’adore être ici, c’est comme des vacances et ils t’apportent des collations »», a écrit l’un d’eux.

Un autre a répondu: «Mon mari a eu le culot de dire qu’il avait mal au dos après avoir exercé une contre-pression sur mes hanches pendant les 6 heures que j’ai accouchées.»

Perez a déclaré que la réponse sur les médias sociaux était bien au-delà de ce à quoi elle s’attendait.

«Beaucoup de femmes ont partagé et ont dit: ‘Cela pourrait être mon mari. Nous sommes mariés au même homme », a-t-elle déclaré.

Alors que la vidéo a accumulé plus de 86 000 likes et près de 1 500 commentaires, tout le monde ne rit pas. Perez a déclaré qu’elle avait reçu de nombreux commentaires négatifs l’encourageant à divorcer de son mari.

«Ils supposent que ma vie n’est pas dans un bon endroit», dit-elle, ajoutant que les plaisanteries ludiques sont juste la nature de son mariage. «Quand je lis ces commentaires, je pense que ces gens s’inquiètent vraiment pour moi, car je pense qu’ils viennent d’un bon endroit. C’est davantage le reflet de leur vie et de leurs expériences de vie. »

Perez a déclaré AUJOURD’HUI que si certains peuvent voir les citations de son mari comme cruelles, ce n’est pas la réalité.

«Vous avez vu une vidéo de quinze secondes où j’ai pris les blagues de mon mari hors de leur contexte et vous pensez que mon mariage est voué à l’échec», a-t-elle déclaré. «J’étais le plus jeune de six enfants et quatre de mes frères et sœurs étaient frères et ils me taquinaient toujours très fort. J’ai appris à un jeune âge ce qui était ludique, aimant, taquin et ce qui est en fait un comportement mesquin.

La mère de quatre enfants a déclaré qu’elle – et son mari – riaient.

« Je lui rends définitivement », a déclaré Perez. « Il pourrait probablement faire beaucoup de vidéos sur moi. C’est mon mariage en un mot. »

