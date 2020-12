Une femme trans retrouvée poignardée à mort près d’un centre commercial

Iratxe Otero. (GoFundMe)

Iratxe Otero, une femme trans de 29 ans, a été retrouvée morte par les autorités espagnoles dans une affaire qui a rapidement suscité la peur et la colère dans la communauté LGBT + locale.

Le corps d’Otero, d’Arona, à Santa Cruz de Tenerife, a été retrouvé vers 6 heures du matin le 26 décembre, ont déclaré des agents de la police espagnole, la Garde civile – bien que la police pense qu’elle a été tuée entre le 21 et le 22 décembre.

La découverte a été faite par les nettoyeurs du centre commercial Chaparral à Costa del Silencio, une petite station balnéaire à la pointe sud de Tenerife, selon Diario de Avisos.

Un homme a été arrêté dimanche 27 décembre en lien avec sa mort après que la police a passé au peigne fin les images de surveillance locale et mené des entretiens avec des résidents locaux, des membres du personnel des centres commerciaux et des personnes qui connaissaient Otero. Le suspect a été décrit comme au début de la quarantaine.

Bien que les détails de sa mort restent rares, les enquêteurs ont laissé entendre qu’elle avait été tuée dans un bar à karaoké privé du complexe commercial.

Elle avait subi plusieurs coups de couteau autour de son abdomen, ont noté des experts médico-légaux de l’Institut de médecine légale de Santa Cruz de Tenerife.

Les militants «demandent justice» pour Iratxe Otero.

La mort d’Otero a été considérée par les dirigeants et groupes communautaires LGBT + comme un autre exemple de «violence structurelle et institutionnelle continue», plusieurs ont écrit dans une lettre publiée dans le El Deriódico de Canarias journal. Les groupes ont dénoncé les médias locaux pour la couverture «irrespectueuse» qui «violait» l’identité de la victime.

«Nous exigeons prévention, justice et réparation!» a écrit les signataires, y compris certains des principaux groupes de défense des droits des trans du pays aux niveaux local et national.

«La lutte contre la violence patriarcale, la haine trans et la phobie LGBT est une responsabilité qui interpelle toute la société.

«Et les institutions publiques ont l’obligation d’établir des politiques et des stratégies visant à s’attaquer aux causes qui sont à l’origine, de reproduire et de perpétuer cette violence dans toutes ses manifestations, ainsi que d’articuler des mécanismes efficaces garantissant le droit à une vie digne et exempte de la violence. »

TransGirls Canarias, un groupe de défense des trans, a cherché à collecter des fonds pour la famille d’Otero qui, selon un GoFundMe, est basée dans la ville nord de Bilbao, en Biscaye. Ils espèrent utiliser l’argent collecté pour «donner [Otero] un dernier adieu digne.