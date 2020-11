Une femme trans poursuit des agressions sexuelles dans une prison pour hommes

Ashley Diamond a déclaré avoir été agressée sexuellement plus de 14 fois dans une prison pour hommes en Géorgie (Robin Henson / Southern Poverty Law Center)

Ashley Diamond, une femme transsexuelle noire dans une prison pour hommes, poursuit le Département correctionnel de Géorgie (GDC) après avoir été agressée sexuellement plus de 14 fois.

Diamond, représentée par le Center for Constitutional Rights et le Southern Poverty Law Center, a intenté une action en justice contre la GDC lundi 23 novembre, alléguant que le ministère ne l’avait pas protégée contre les agressions sexuelles et n’avait pas fourni de soins de santé adéquats pendant son incarcération. .

Le procès de Diamond intervient cinq ans seulement après avoir poursuivi la GDC pour les conditions abusives auxquelles sont confrontées les prisonniers trans dans les prisons de Géorgie. Elle a gagné cette affaire et la GDC a été réprimandée par un tribunal fédéral et le ministère américain de la Justice pour avoir traité les personnes trans.

Elle a été libérée sur parole en août 2015, mais est retournée dans une prison de Géorgie en octobre 2019 à la suite d’une violation technique de la libération conditionnelle.

Alors que Diamond a remporté son procès en 2015, elle a de nouveau été incarcérée dans une prison pour hommes lorsqu’elle est réintégrée dans le système en 2019.

Depuis, elle a été agressée sexuellement plus de 14 fois. Dans son procès, elle a accusé le GDC de ne pas l’avoir protégée et a déclaré que le département l’avait sciemment mise en danger en la mettant dans une prison pour hommes.

Ashley Diamond a tenté de se suicider après avoir été agressée sexuellement par des détenus et du personnel.

Ashley Diamond a déclaré qu’elle avait été agressée sexuellement par des codétenues et par le personnel de la GDC. Son séjour en prison a été si traumatisant qu’elle a récemment tenté de se suicider.

«Être une femme dans une prison pour hommes est un cauchemar», a déclaré Diamond. «J’ai été dépouillé de mon identité. Je ne me sens jamais en sécurité. Jamais. Je suis quotidiennement victime de harcèlement sexuel et la peur d’une agression sexuelle est toujours une pensée imminente.

Ce combat n’est pas seulement mon combat, c’est notre combat.

«J’introduis cette action en justice pour apporter des changements au nom d’une communauté qui mérite la dignité inhérente d’exister.»

Diamond a ajouté: «J’espère que l’avenir est meilleur pour des gens comme moi. J’espère que ce procès changera à jamais la façon dont les personnes transgenres en Géorgie sont traitées. Ce combat n’est pas seulement mon combat, c’est notre combat.

Dans son procès, Diamond a déclaré qu’elle avait été agressée sexuellement quatre fois en trois jours. Elle a également allégué qu’un agent de la prison l’a enfermée dans un bureau deux jours de suite, où il l’a harcelée sexuellement pendant des heures.

Un agent de prison a qualifié le détenu de trans.

Après la réincarcération de Diamond, elle a été placée dans une prison pour hommes à sécurité maximale, malgré le fait que ses infractions étaient de nature non violente.

Lorsqu’elle a été transférée dans une deuxième prison pour hommes, un policier aurait dit à l’ensemble du dortoir que Diamond était trans. Dans son discours, le policier a donné aux détenues des informations privées sur son identité de genre et a continué en la décrivant comme «un monstre», «il» et «ça».

Diamond a été agressé peu de temps après le discours du gardien de prison aux détenus.

Ailleurs dans son procès, Diamond a déclaré avoir reçu un «accès irrégulier aux hormones» en prison, ce qui a conduit à une «poussée» de dysphorie de genre, provoquant une anxiété grave, une dépression, des idées suicidaires et des actes d’automutilation.

«Nous avons déjà poursuivi les prisons de Géorgie au nom d’Ashley et, malheureusement, nous devons à nouveau poursuivre pour mettre fin au traitement odieux des personnes transgenres, en particulier des femmes transgenres de couleur, dans les prisons de Géorgie», a déclaré Beth Littrell, avocate principale du Southern Centre de droit de la pauvreté.

«Cinq ans après avoir changé sa politique en réponse à notre premier procès, GDC continue tragiquement à bafouer ses obligations légales de protéger les personnes transgenres sous sa garde.

«Les agressions et les menaces auxquelles Ashley continue de faire face quotidiennement sont fondées sur le fait qu’elle est une femme dans une prison pour hommes – c’est intolérable et inexcusable.

RoseActualités a contacté le Département des services correctionnels de Géorgie pour obtenir des commentaires.