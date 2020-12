Une femme trans demande à quitter le magasin de vêtements pour femmes

On a demandé à Colton Stankowski de quitter un magasin de vêtements pour femmes lorsqu’elle a dit à un employé qu’elle faisait ses courses pour elle-même. (Envato Elements)

On a dit à une femme trans de Calgary, au Canada, qu’elle mettait les acheteurs «mal à l’aise» dans un magasin de vêtements pour femmes et on lui a demandé de partir – et maintenant elle riposte.

Colton Stankowski a parlé de l’épreuve traumatisante dans une interview avec 666VilleActualités – et a révélé comment elle a depuis travaillé pour transformer ce moment bouleversant en une expérience positive avec l’aide de TikTok.

Stankowski a déclaré au média qu’elle feuilletait des vêtements à NV Fashions à Calgary, au Canada, lorsqu’un employé lui a demandé de quitter les lieux.

«Elle a dit:« Cela met les clients mal à l’aise ». Ils m’ont simplement dit de partir et il y avait une ambiance étrange de la part de l’employé là-bas.

«Alors je suis juste parti et je n’y suis jamais retourné», a-t-elle ajouté.

Le personnel du magasin de Calgary lui aurait demandé de partir quand ils ont découvert qu’elle était trans.

Colton avait visité le magasin à une occasion précédente, mais a dit au personnel qu’elle cherchait un partenaire, ce qui signifie qu’elle était autorisée à continuer ses achats comme d’habitude.

Mais les employés du magasin se sont rapidement retournés contre elle, a-t-elle déclaré, lorsqu’elle leur a dit qu’elle faisait ses courses pour elle-même lors d’une visite ultérieure.

«Certaines personnes peuvent ne pas le comprendre pleinement, mais je pense que des exemples comme celui-ci sont des raisons pour lesquelles les gens devraient en être plus conscients et conscients de laisser simplement aux gens leur liberté et être qui ils veulent être», a déclaré Stankowski.

Stankowski a quitté le magasin, conformément aux instructions du personnel, mais elle a décidé de riposter et d’essayer de transformer le moment choquant en un moment stimulant.

Elle a partagé son histoire sur TikTok, puis a commencé à partager des informations sur les magasins de vêtements inclusifs de sa région qui ne lui avaient fait que se sentir la bienvenue.

Ses vidéos ont attiré l’attention des personnes trans et non binaires du monde entier, beaucoup laissant les noms de magasins dans leurs propres zones dans les commentaires où ils ont été traités avec dignité et respect.

Stankowski a déclaré que la positivité qu’elle avait rencontrée sur TikTok avait «totalement compensé l’expérience négative».

«Je ne pensais même pas vraiment qu’il y avait une telle communauté là-bas qui s’en soucierait vraiment», dit-elle.

Elle a ajouté: «Il n’est pas nécessairement facile de bloquer le jugement externe ou quelque chose du genre dans cette situation, mais à long terme, il est tellement préférable de faire ce que vous voulez faire de votre vie, que ce soit vos vêtements ou votre identité, ou quoi que ce soit.

RoseActualités a contacté NV Fashions pour commentaires.