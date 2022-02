Une femme tombée d’un pont-levis identifiée comme âgée de 79 ans, alors que la famille demande des réponses

La famille de Carol Wright demande des réponses aux autorités après la chute mortelle de la femme de Floride âgée de 79 ans au début du mois lorsqu’un pont-levis s’est ouvert alors qu’elle le traversait.

L’avocat de la famille de Wright l’a identifiée comme la victime lors d’une conférence de presse lundi au cours de laquelle il a qualifié le pontier de « négligent » et a déclaré que cette personne n’avait pas fait « le strict minimum » pour vérifier le pont avant de le lever.

La police de West Palm Beach a déclaré le 6 février que Wright, dont le nom et l’âge n’avaient pas été révélés à l’époque, promenait son vélo sur le Royal Park Bridge, qui relie West Palm Beach à Palm Beach, lorsque le pont a commencé à monter.

Wright est tombé de 50 pieds à travers un espace dans le pont jusqu’au béton en dessous et a été déclaré mort sur les lieux, a indiqué la police.

« Lorsque le pontier a appuyé sur ce bouton pour soulever ce pont, cela a essentiellement condamné Carol à une lente peine de mort mentale et physique », a déclaré l’avocat Lance Ivey lors de la conférence de presse de lundi.

Il a qualifié sa mort de « prématurée, inimaginable et évitable ».

Ivey a déclaré que la famille envisageait une action en justice, mais qu’aucune action en justice n’avait été intentée.

Royal ParkBridge, qui relie West Palm Beach à Palm Beach. Police de West Palm Beach

Wright avait visité une librairie de Palm Beach et promenait son vélo sur le pont quand il est monté. Elle a attrapé une balustrade et a essayé de s’accrocher pendant que la travée du pont se soulevait, a déclaré Ivey.

« Elle s’accrochait et elle savait que la seule chose qui l’empêchait d’atteindre le béton et l’acier en dessous était ses bras et ses mains de 79 ans », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la police a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’ils enquêtaient pour voir si les protocoles appropriés avaient été suivis par l’appel d’offres du pont. Les protocoles prévoyaient de marcher à l’extérieur de la maison du soumissionnaire pour effectuer une inspection visuelle afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de piétons sur le pont avant de le soulever.

« Malheureusement, le pontier, pour une raison quelconque, après avoir activé le pont élévateur, n’a pas entendu ses cris et n’a pas regardé par la fenêtre », a déclaré Ivey. « Encore une fois, elle était là pour être vue, et vous appuyez sur un bouton, cela arrête tout l’épisode et peut-être que Carol survit. »

Ivey a déclaré que la maison du pontier dispose de trois caméras de surveillance et de miroirs pour vérifier s’il y a des piétons sur le pont avant de le soulever.

La police a déclaré la semaine dernière avoir interrogé le pontier ainsi que des témoins oculaires qui se trouvaient dans leur voiture à ce moment-là, selon l’affilié de NBC, WPTV.

Ivey a déclaré que Wright s’était agrippé à la balustrade et avait essayé de s’accrocher lorsque le pont a commencé à se soulever.

Le pont appartient au ministère des Transports de Floride et est entretenu par Florida Drawbridges Inc., qui a déclaré à WPTV qu’il recueillait toujours des preuves dans l’affaire.

Wright était un journaliste à la retraite qui avait travaillé pour le Palm Beach Daily News en tant que journaliste et rédacteur en chef ainsi que pour Palm Beach Business Weekly, selon Ivey.

« Carol avait un extérieur très bourru, et elle avait un cœur d’or sous l’extérieur bourru », a déclaré une amie, Carol Carnevale, à CBS12 local. « Quelques personnes savaient qu’elle était douce, mais je suis sûr qu’elle a essayé de garder le secret. »