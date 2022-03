Une femme suscite le débat après avoir donné une fessée à son frère pour le discipliner

Discipliner les enfants a toujours été un sujet de débat parmi les gens. Alors que certaines personnes peuvent penser que quelque chose va bien, d’autres non.

La fessée peut figurer sur cette liste, car de nombreuses personnes se demandent encore si elle peut être considérée comme une forme de discipline pour l’enfant.

De même, cette jeune fille de 20 ans est allée sur Reddit pour partager son expérience de la fessée de son frère de 4 ans comme moyen de le discipliner.

La jeune fille a commencé son message en mentionnant qu’elle avait une sœur de 3 ans et un frère de 4 ans. Elle s’est occupée de ses frères et sœurs pendant une journée.

Elle a en outre écrit dans un cas qu’elle les accompagnait jusqu’à la voiture tout en leur tenant la main. Cependant, son frère lui a lâché la main et a couru vers la rue.

La fille a donné une fessée à son frère de 4 ans mais se demande si elle n’est pas allée trop loin.

En voyant qu’il s’était enfui, la jeune fille lui a crié d’arrêter. Cependant, l’enfant ne l’a pas écoutée et a continué à courir.

La jeune fille a essayé de le rattraper avec sa sœur de 3 ans à ses côtés. Finalement, elle a réussi à le joindre et a mentionné qu’il n’avait pas eu la chance de courir dans la rue.

Voyant cette situation se dérouler, la jeune fille était en colère que son frère ne l’ait pas écoutée.

Elle a écrit: «Quand j’ai attrapé sa petite main, j’ai bouclé ma petite sœur et j’ai mis mon [4-year-old] frère sur mon genou et lui a donné une fessée.

La fille a mentionné que son frère avait pleuré pendant le reste du trajet en voiture. Cependant, la fille n’arrêtait pas de lui expliquer à quel point il était dangereux de courir au hasard dans la rue.

Elle a en outre écrit: « Quand ils sont sous ma garde pendant un jour ou deux, je discipline comme je l’entends. »

Elle a également mentionné que ses parents lui avaient donné la liberté de discipliner les enfants comme elle le souhaitait. Donc, elle n’avait pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal.

Les internautes ont surtout critiqué la jeune fille et lui ont dit qu’elle avait tort.

De nombreux parents ont également déclaré que les châtiments corporels n’étaient pas la meilleure idée pour un enfant de 4 ans. Ils ont mentionné que le gamin étant assez jeune, ses actions ont été commises sans le savoir.

Il est trop jeune pour comprendre ce qu’il a fait de mal et la punition physique ne lui apprendrait rien.

Un utilisateur a commenté : « Donner la fessée aux enfants en tant que punition peut fonctionner momentanément pour arrêter un comportement problématique, mais ne fonctionne pas à long terme et rend les enfants plus agressifs. La fessée est généralement plus un exutoire pour la colère et les frustrations des parents.

Un autre utilisateur a écrit : « Les adultes ont l’impression d’enseigner aux enfants une leçon importante avec une fessée, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne car leur cerveau n’est pas suffisamment développé pour comprendre. »

De nombreuses personnes ont également écrit à quel point donner la fessée à un enfant pouvait avoir des effets négatifs sur lui à long terme.

« Des études ont montré que certains enfants qui reçoivent une fessée finissent par développer des problèmes de confiance au fil du temps, car la personne qui les a fessées est aussi généralement celle qui leur donne ce dont ils ont besoin (amour, nourriture, abri, etc.) », a commenté un utilisateur. .

« Non seulement cela, mais cela leur apprend que la violence est un exutoire acceptable pour la colère et d’autres émotions intenses. »

Il y avait aussi de nombreuses suggestions sur ce que la fille aurait pu faire au lieu de fesser son frère.

« Un bien [strategy] quand des enfants aussi petits font quelque chose de dangereux, c’est pour qu’ils vous voient effrayés. Courez vers eux, serrez-les dans vos bras, demandez [them] s’ils vont bien, regardez-les de haut en bas, faites-en le spectacle », a commenté une personne.

« Dites-leur à quel point vous aviez peur parce qu’ils ont fait quelque chose de si dangereux et qu’ils auraient pu être blessés. »

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.