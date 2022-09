Une femme surprend son petit ami joueur de la NBA en train de tricher lors d’un « test de fidélité »

Une femme sur TikTok a partagé son histoire d’avoir attrapé le petit ami d’une autre femme, qui aurait été un joueur de la NBA, lui avoir été infidèle grâce à son « test de fidélité » viral.

Le TikToker, Madeline, a été chargé de tendre la main à l’homme anonyme afin de voir s’il pouvait être persuadé de tromper sa petite amie.

Madeline annonce son test de fidélité dans sa biographie TikTok, où ceux qui pensent que leur partenaire peut tricher ou trichera lorsqu’ils en auront l’occasion peuvent remplir un questionnaire.

Les personnes intéressées doivent indiquer comment elles aimeraient que Madeline approche leurs partenaires, combien de temps elles aimeraient que le test se poursuive et les informations de facturation (elle facture 25,00 € par test, avec un pourboire supplémentaire si vous souhaitez qu’il soit effectué immédiatement).

Le joueur de la NBA, sans méfiance, a terriblement échoué au test de loyauté de sa petite amie.

La vidéo où les détails de Madeline attrapant le joueur tricheur de la NBA a recueilli plus de 600 000 vues. « Sacrés ballons de basket, les gars ! » elle commence sa vidéo. « J’en ai un fou. »

Madeline partage une capture d’écran d’un DM [direct message] qu’elle a reçue d’une femme qui voulait qu’elle effectue le test de fidélité sur son petit ami. « Hé ma fille ! J’ai vu vos vidéos sur TikTok et je voulais savoir si vous peut envoyer un message à mon homme», lit le DM.

« Celui-ci pourrait être intéressant pour vous car c’est un athlète professionnel de haut niveau et vous êtes parfait ! » La femme a révélé que son petit ami était un joueur de la NBA, mais son nom et son équipe sont restés confidentiels.

« La saison commence dans quelques semaines et je voulais savoir s’il accepterait de vous rencontrer quand ils seront à Los Angeles », a ajouté la femme.

Madeline a accepté avec joie de contacter le petit ami de la femme pour savoir s’il tricherait. Elle l’a contacté via les DM d’Instagram.

« Salut! » elle lui a écrit en ajoutant un emoji au visage rougissant. « Donc je ne sais pas si tu vas vraiment voir ça… MAIS j’ai le plus gros béguin pour toi depuis presque 2 ans. »

À la surprise de Madeline, l’homme a répondu. « Es-tu fan ? D’où tu viens, lui demanda-t-il.

Après que Madeline lui ait dit qu’elle est à Los Angeles, l’homme lui donne son numéro de téléphone et lui demande de lui envoyer un SMS.

« Hé!! C’est Madeline d’IG [Instagram]» elle envoie un texto à l’homme. L’homme lui ordonne de lui envoyer un selfie en levant deux doigts.

« Fille tu vas bien », répond-il à la photo de Madeline. Il l’invite alors à « se détendre » après sa partie. « OMG j’adorerais !! » Madeline répond, lui demandant où elle devrait le rencontrer.

L’homme l’invite à une after. « On va s’amuser », écrit-il. « Oh ouais?? Ça a l’air chaud… quel genre de plaisir ? » demande Madeleine.

Elle raconte qu’après cela, l’homme n’a pas répondu pendant un moment, alors elle a décidé de lui envoyer un message de suivi.

« Attends… tu n’as pas de fille ? » lui demande-t-elle.

La réponse de l’homme est choquante. « Elle sait les choses différemment quand je suis sur la route », écrit-il. « Détends-toi. Hmu [hit me up] apres le jeu. »

Madeline a partagé des captures d’écran de la conversation avec la petite amie de l’homme. « Elle a vu à quel point c’était facile, et cela ne lui convenait pas », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que son travail était terminé et elle a bloqué le numéro et le compte Instagram de l’homme.

« Il est foutu », a-t-elle conclu.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​sympathisé avec la petite amie de l’homme mais n’ont pas été surpris par son comportement.

« Alors un joueur NBA a été infidèle ? Je suis choqué », a commenté sarcastiquement un utilisateur. « Je ne serais pas surpris si c’est Tristan Thompson », a écrit un autre, faisant référence à l’ex-petit ami de la NBA de Khloe Kardashian qui a été surpris en train de la tromper à plusieurs reprises.

Madeline a révélé dans sa section commentaires que tous les hommes n’ont pas échoué à son test de loyauté, alors ne perdez pas espoir pour l’instant.

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’espérer que cette fille a depuis quitté son petit ami infidèle et se valorisera, reconnaissant sa valeur.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.