Une femme se fait virer d’une serveuse qui a complimenté son mari

Une femme de 33 ans est sortie dîner avec son mari et sa famille pour fêter son 30e anniversaire dans un nouveau restaurant de la ville, espérant simplement passer un bon moment et célébrer le grand 3-0.

Cependant, ce qu’elle a eu à la place, c’était une serveuse de « 20 ans » qui ne « quittait pas mon mari des yeux et lui lançait des commentaires inappropriés » à chaque fois qu’elle venait à table.

De retour chez elle, elle a laissé un avis en ligne et a été contactée par le gérant, qui a fini par virer la serveuse et « ruiner sa carrière ».

Cette femme a-t-elle réagi de manière excessive aux commentaires de la serveuse qui ont fini par la faire virer ?

Lorsque vous n’êtes pas sûr des décisions que vous auriez pu prendre dans une certaine situation stressante et que vous avez besoin de conseils, vous visitez le subreddit « r/AmItheA–hole » afin que des étrangers sur Internet puissent vous aider à résoudre tous vos problèmes gratuitement. .

La façon dont cela fonctionne est la suivante : quelqu’un publie son argument / transgression / explosion dramatique, puis des philosophes d’Internet viennent vous aider à les résoudre – et vous donnent une note indiquant si vous avez eu tort ou non.

Le système de notation est basé sur des commentaires qui liront soit NTA, qui signifie « Not The A–hole », YTA, qui signifie « You’re The A–hole », NAH, qui signifie « No A–hole ». -holes Here », ou ESH, qui signifie « Tout le monde suce ici ».

Il y a beaucoup plus de contexte à donner sur les commentaires de la serveuse ainsi que sur la réaction de la direction, alors parlons de la raison pour laquelle la femme est NTA dans cette situation.

Elle mentionne que leur serveuse était un peu bizarre envers son mari – le regardant et faisant des commentaires inutiles.

« Je me sentais mal à l’aise », a-t-elle admis, « Mais j’ai décidé de ne pas faire de scène en espérant qu’elle s’arrêterait mais quand elle a apporté les boissons, elle les pose sur la table, se penche assez près de mon mari en pensant que personne n’entendrait mais nous entendu ce qu’elle a dit et c’était: « L’étincelle de ces yeux m’enflamme! »

C’était le point de l’histoire où les lignes de tout le monde ont été franchies, immédiatement, mais nous allons continuer l’histoire et montrer pourquoi la serveuse se faire virer n’est pas aussi grave qu’elle le prétend.

Après avoir laissé une critique négative du restaurant en ligne, le responsable l’a contactée pour lui poser des questions sur l’expérience.

« Il rappelle ensuite et me dit que leur entreprise est nouvelle et que ce genre d’avis pourrait nuire à leur réputation », poursuit-elle, « Alors [he] demande ce qu’il faudrait pour que je l’enlève. Je lui dis quelques conséquences à la serveuse.

Je ne sais pas pourquoi le gérant du restaurant prend les conseils de gestion des clients, mais il est logique qu’il se soucie de la réputation du restaurant et, en tant que tel, licencie la serveuse.

« Je suis contactée par la serveuse sur mon SM pour me dire qu’elle ne voulait pas déranger et qu’elle ne faisait que ‘complimenter’ les yeux de mon mari », poursuit l’histoire.

« Mais j’ai ruiné sa carrière et lui ai fait potentiellement perdre son appartement et devenir sans-abri après avoir été renvoyée du restaurant et incapable de payer le loyer. »

Maintenant, c’est une grossière exagération du côté de la serveuse. Non seulement sa vie n’est pas gâchée, mais l’entreprise est nouvelle. Que faisait-elle avant ce nouveau travail qui n’allait pas la rendre sans abri ?

Selon la femme, sa belle-famille est en colère contre elle et prétend qu’elle a agi par jalousie, et le mari n’a rien à dire sur la situation, mais tout le monde est du côté de la femme.

« NTA. ‘Tes yeux m’enflamment’ = tes yeux m’excitent. Harcèlement sexuel. HOMME MARIÉ. Les serveurs ont besoin de pourboires, mais la plupart savent qu’il ne faut pas jouer avec les couples/familles mariés », a déclaré le commentaire principal.

Ce commentaire était très clairement du harcèlement sexuel, et comme beaucoup de gens l’ont souligné, si les rôles avaient été inversés, le serveur aurait été renvoyé sur-le-champ.

Donc, même s’il est regrettable que la serveuse ait dû être licenciée, c’est aussi sa faute pour avoir fait un commentaire inapproprié comme celui-là.

