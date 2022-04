Une femme se fait crier dessus par son mari parce qu’elle veut acheter un jouet pour faire face à un traumatisme

Tout le monde a un traumatisme, peu importe ce qu’une personne a vécu, cela aura un impact sur elle d’une manière que nous ne comprendrons peut-être pas toujours.

En plus d’un traumatisme, chacun a sa propre façon de faire face, et personne ne devrait vous dire qu’il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire face.

Une femme sur Reddit a partagé son expérience de la gestion du traumatisme de son enfance et de la réaction négative de son mari.

En faisant du shopping avec sa fille et son mari, la femme a repéré une poupée jouet qui ressemblait beaucoup à celle qu’elle avait dans son enfance, mais quand elle a voulu l’acheter, son mari avait quelque chose à dire.

Son mari lui a crié dessus et lui a dit de « grandir » pour avoir voulu une poupée qui ressemblait à celle qu’elle avait enfant.

Cela l’a tellement troublée qu’elle a décidé qu’elle devait se débarrasser de sa poitrine en visitant le subreddit, « r / TrueOffMyChest » afin de se sentir mieux face à toute cette épreuve.

Ce subreddit est un endroit où les gens peuvent parler ouvertement de leurs problèmes, et elle n’avait probablement aucune idée que le message exploserait comme il l’a fait, mais l’histoire se déroule comme suit.

« Nous étions allés faire les courses aujourd’hui, et notre fille voulait bien sûr un jouet », a-t-elle écrit.

« Alors, alors qu’elle regardait autour d’elle, j’ai remarqué une poupée qui ressemblait étonnamment à celle que j’avais quand j’étais enfant. »

Elle a dit qu’elle était «attirée par ça» et a décidé de l’attraper et de l’amener là où son mari se tenait avec le chariot, et c’est là que les choses deviennent moche.

« Je lui ai dit que cela ressemblait à une de mes poupées d’enfance que ma mère avait brûlée et je lui ai dit que j’avais l’intention de l’acheter », a-t-elle écrit. « Je ne pensais pas que ce serait un problème, mais il m’a un peu dévisagé. »

« Il m’a demandé pourquoi, et que j’avais presque 30 ans et que je n’avais pas besoin d’une merde aussi stupide », a-t-elle poursuivi.

«J’ai expliqué dans mon éducation traumatisante que je n’avais pas beaucoup de jouets et que la seule poupée que j’avais signifiait tout pour moi. Cela lui ressemblait et je pense que cela m’aiderait vraiment à me sentir un peu plus entière à nouveau.

Disons que nous lui avons accordé le bénéfice du doute avant. Peut-être qu’il ne comprenait pas d’où elle venait ou pourquoi elle voulait la poupée ?

Après cette explication, il verrait sûrement qu’elle voulait vraiment cette poupée comme moyen de faire face à son horrible passé et de la soutenir dans sa quête – devinez encore.

« Il a roulé des yeux, a attrapé la poupée et l’a jetée sur l’étagère », a-t-elle écrit. « Il a dit ‘Alyssa est la seule enfant ici. Si j’avais voulu épouser un enfant, je serais en prison. Grandir.’ J’ai essayé de dire autre chose mais il a juste crié ‘Laisse tomber !’ et c’était tout.

Elle mentionne qu’il ne réagit jamais de cette manière ou ne se comporte pas du tout comme ça, alors elle lui attribue le fait qu’il est de mauvaise humeur, mais l’incident s’assied avec elle et déterre ces souvenirs passés.

« Je continue à revivre ces souvenirs avec ma poupée, jusqu’à ce que ma mère la détruise », conclut-elle.

« Cette poupée était là pour moi quand mon beau-père me faisait du mal et que tous les cris et les bagarres se produisaient. Je me sens tellement stupide mais je voulais vraiment la tenir à nouveau, même si ce n’est pas l’original.

Les commentaires étaient remplis de soutien et de conseils de personnes disant que le comportement de son mari n’était pas un comportement normal convenant à l’homme avec qui vous êtes mariée.

Histoires liées de YourTango :

Dans une mise à jour du message, elle révèle que son mari avait reçu des nouvelles stressantes au sujet de sa mère, ne voulait pas la stresser encore plus et s’en est pris à elle à cause de ce à quoi il avait affaire.

« Il s’est excusé et a dit qu’il n’aurait pas dû se débarrasser de ses émotions sur moi. J’ai la poupée maintenant et tout va bien », a-t-elle écrit.

Ne laissez personne vous empêcher de faire face à un traumatisme à moins que le mécanisme d’adaptation ne soit quelque chose de nocif comme la drogue ou l’alcool.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.