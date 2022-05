Une femme se dispute avec son petit ami sur le fait d »être une mère porteuse avant de sortir ensemble

Une femme de 28 ans et son petit ami de 29 ans depuis deux ans et demi se disputent parce qu’il a vu une photo de quand elle avait 20 ans et très clairement enceinte alors qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas élever d’enfants avec lui.

Elle a expliqué que sa sœur aînée et son mari avaient lutté contre des problèmes de fertilité et s’étaient proposés pour être leur mère porteuse afin qu’ils puissent élever un enfant ensemble, mais le petit ami était toujours contrarié par cette nouvelle découverte.

Maintenant, elle se demande si elle avait tort de ne pas avoir dit à son petit ami qu’elle était une mère porteuse.

Afin d’obtenir une troisième opinion impartiale pour savoir si elle avait tort ou non de ne pas avoir dit à son petit ami qu’elle était une mère porteuse, elle s’est rendue sur Reddit et a posté sur le sous-reddit populaire « r / AmItheA–hole » (AITA).

En règle générale, lorsque quelqu’un publie dans ce subreddit, les millions de membres actifs séparent tous les éléments du message et décident si oui ou non vous aviez tort ou si vous aviez raison, vous attribuant une note de « Vous » re the a–hole » (YTA) ou « Not the a–hole » (NTA).

Il y a un peu plus de contexte derrière pourquoi elle est NTA, mais une écrasante majorité de gens étaient d’accord avec cette note.

À l’origine, il avait pensé qu’elle avait un enfant et l’avait abandonné, mais après avoir expliqué, il semblait qu’il n’en était que plus bouleversé.

« Je n’en ai jamais parlé auparavant car je ne pensais pas que cela importait et c’était il y a si longtemps que ce n’était vraiment l’affaire de personne d’autre », a-t-elle écrit.

« Cependant, il se sent différemment et quand nous sommes partis, il m’a dit que j’aurais dû lui dire et dit que ce n’était pas juste que j’étais prêt à donner un enfant à ma sœur mais que je n’envisagerais même pas d’en avoir un avec lui. »

Un argument qui, logiquement parlant, n’a pas vraiment de sens étant donné que porter un enfant est une chose totalement différente que d’élever un enfant pendant des décennies.

« Je lui ai dit que j’étais désolée de ne pas lui avoir dit, mais honnêtement, je n’avais pas senti que c’était son affaire, car cela faisait des années avant que nous nous réunissions », a-t-elle poursuivi.

« Je lui ai alors rappelé qu’il avait été le seul à dire qu’il pouvait vivre sans enfants comme je l’avais prévenu il y a longtemps. »

C’est vraiment de là que vient le problème – son désir d’avoir des enfants et elle ne veut pas en avoir.

Tout le monde dans les réponses au message a souligné qu’il était toujours aux prises avec l’idée de ne jamais avoir d’enfants avec elle, et cela le frappait maintenant.

« NTA. De plus, votre petit ami veut clairement avoir un enfant. Cela ne va pas disparaître », a écrit l’un des principaux commentaires qui lui a également suggéré de trouver quelqu’un qui ne veut pas non plus d’enfants dès le départ.

Cela semble être la conclusion retentissante de ceux dans les commentaires, mais quelqu’un d’autre a également soulevé le fait que oui, elle aurait probablement dû dire à son petit ami de deux ans et demi qu’elle était une mère porteuse pour un enfant.

« Vous et votre petit ami avez discuté des enfants, et vous deviez supposer qu’il verrait ces photos s’il restait longtemps. Votre grossesse aurait dû être mentionnée », ont-ils écrit.

Les relations sont fondées sur la communication, et quelque chose comme ça aurait dû être communiqué s’ils avaient déjà parlé d’avoir des enfants.

