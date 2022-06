Une femme se demande si elle a tort de refuser de payer les frais de scolarité de ses enfants

Une belle-mère est confrontée à un dilemme moral après que son mari a perdu son emploi, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants.

Elle s’est adressée au sous-reddit « Suis-je le trou du cul » de Reddit pour demander conseil.

« Suis-je le trou A » de Reddit est un subreddit qui vous permet d’expliquer une dispute que vous avez eue avec quelqu’un et si vous aviez tort. Vous racontez votre histoire, et après délibérations, la communauté décide si (YTA) Vous êtes le trou du cul ou (NTA) Pas le trou du cul.

La femme refuse de payer les frais de scolarité des enfants de son mari et il la traite d’égoïste.

Elle explique qu’elle a deux de ses propres enfants de son précédent mariage.

Pendant ce temps, son mari a quatre de ses propres enfants ainsi que deux autres enfants non biologiques issus de la première relation de sa femme qu’il aide à élever.

Son message commence par dire que son mari, avant COVID, gagnait le double de son salaire.

« Son travail a fait des coupes, et malheureusement le sien en faisait partie », dit-elle, mais maintenant elle en fait plus après une récente promotion. L’ex-femme de son mari, cependant, pense qu’ils sont en concurrence en disant :

« Nous avons déménagé dans une plus grande maison, alors elle a déménagé dans une plus grande maison au cours de la même année. Nous avons eu un autre véhicule, et elle a eu un autre véhicule. Je pensais que je faisais trébucher ça, ce n’est pas ce qu’elle faisait, mais c’est exactement passe. »

La femme mentionne également qu’elle a elle-même des enfants avec un ancien mari. Il a d’abord accepté de couvrir les frais de scolarité de leurs enfants dans une école privée, mais cet arrangement a échoué.

Elle couvre maintenant elle-même les frais de scolarité de ses enfants et, d’une manière ou d’une autre, l’ex-femme de son mari en a été informée.

Alors maintenant, elle exige que ses enfants bénéficient également de leurs frais de scolarité.

La femme qui a écrit le message Reddit et son mari actuel ont un compte conjoint pour les dépenses, puis des comptes personnels, mais elle a déclaré dans son message qu’il ne pouvait pas payer les frais de scolarité.

« Il m’a demandé si je paierais leurs frais de scolarité et il me rembourserait. Il se fiche qu’ils deviennent publics ou privés. Il essaie de plaire à l’ex-femme », écrit-elle.

Elle lui a dit non et il a dit qu’elle était égoïste.

Son mari est déjà endetté pour avoir contracté des prêts universitaires pour ses deux autres enfants non biologiques et elle a déclaré que son mari avait mal géré son argent pour plaire à son ex-femme.

Est-elle le trou A pour avoir refusé? Non elle n’est pas.

Beaucoup ont soutenu la femme en disant qu’elle est (NTA) « Pas le trou du cul » parce que ce n’est pas sa préoccupation et que lui et son ex-femme doivent le découvrir par eux-mêmes.

Histoires liées de YourTango :

« Ce n’est pas votre problème. Votre mari et son ex doivent comprendre cela. » Un utilisateur a écrit que beaucoup sont d’accord.

Une autre utilisatrice a dit qu’elle était NTA et que le mari aurait dû planifier à l’avance.

Certains demandent pourquoi elle est avec cet individu s’il est endetté et s’attend à ce que sa femme paie les frais de scolarité. La femme a dit, cependant, que sa fierté avait pris le dessus sur lui, mais elle l’a redressé en lui mettant un budget.

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango basé à San Francisco, en Californie. Lorsqu’il n’écrit pas de divertissement et d’actualités, il parcourt le Web à la recherche des dernières nouveautés; il lit ses livres préférés et écrit dans son journal.