Une femme se demande si elle a tort de ne pas avoir rendu sa bague de fiançailles à la famille de son fiancé après sa mort

Perdre un partenaire, en particulier celui que vous aviez prévu d’épouser, est une situation horrible que personne ne devrait avoir à traverser.

Lorsque vous traversez la perte d’un partenaire ou d’autres situations difficiles, vous devriez pouvoir compter sur votre famille et celle de votre partenaire perdu pour vous soutenir.

Malheureusement pour une femme, sa belle-famille n’a fait que rendre son deuil encore plus difficile.

La femme de 31 ans, sous le nom d’utilisateur u/throwback88819, a publié son histoire sur le subreddit r/AmItheA–hole après qu’un ami lui ait suggéré d’obtenir un avis impartial.

La femme dit qu’elle et son fiancé de 37 ans, Jake, sortaient ensemble depuis six ans avant sa mort inattendue, qu’elle dit toujours pleurer.

La bague de fiançailles que lui avait offerte son défunt fiancé était un bijou inestimable au sein de sa famille. L’anneau appartenait à sa famille depuis de nombreuses générations et il ne l’a obtenu que lui-même avec la bénédiction de sa défunte grand-mère.

Lors des funérailles de son fiancé, qu’elle a planifiées et payées, son ex-beau-frère lui a demandé de rendre la bague de fiançailles.

Le frère de Jakes, Jim, âgé de 32 ans, lui a dit que sa petite amie, Stacy, adorait la bague et n’arrêtait pas de lui demander quelque chose de similaire. Jim a fait valoir qu’il devrait recevoir la bague à proposer à sa petite amie car elle appartenait à l’origine à sa grand-mère.

Elle a refusé de le rendre, réprimandant Jim pour avoir fait une telle demande lors des funérailles. Stacy lui a ensuite envoyé un message après la cérémonie disant qu’elle « pouvait toujours penser à elle et au mariage de Jim comme la fin douce-amère » de sa relation. Elle a bloqué Stacy peu de temps après.

Finalement, son ex-belle-mère a tendu la main et a dit qu’elle ne pouvait pas garder la bague, déclenchant une forte réaction de sa part.

« J’ai craqué et lui ai dit non, la bague reste avec moi et me suit jusqu’à la tombe si besoin est », a-t-elle écrit. « C’est un beau symbole de l’amour de Jake et je ne laisserai pas Jim et Stacy souiller ce souvenir de lui. »

L’affiche originale est le propriétaire légal de la bague, comme Jake l’a écrit dans son testament. Elle ajoute que certains ex-belle-famille l’ont harcelée sur les réseaux sociaux pour sa décision de la garder.

Son frère a convenu que la méthode de demande de Jim n’était pas acceptable, mais a également pensé qu’elle était égoïste pour avoir gardé la bague.

Elle a ensuite mis à jour son message avec quelques informations supplémentaires. Ces informations comprennent comment il est décédé dans un accident de travail et comment elle a géré son décès. Elle ajoute également qu’elle « préférerait attendre que l’enfer gèle plutôt que de laisser Stacy et Jim obtenir la bague ».

Bien qu’elle soit catégorique sur le fait de tenir le ring, elle a une autre option en tête.

Elle dit que Jake a un cousin de 10 ans qu’elle surveillait mais qui vit maintenant loin. Elle dit qu’elle envisage de donner la bague à son cousin une fois qu’elle aura obtenu son diplôme d’études secondaires et d’utiliser l’argent qu’elle a obtenu de l’assurance-vie pour payer ses frais de scolarité. Elle n’a parlé à personne dans la famille de son plan.

Les commentateurs sont rapidement arrivés au verdict qu’elle n’était « pas le trou du cul ».

Les gens ont rapidement souligné à quel point il était absurde que la famille de Jake n’ait rien contribué au coût de ses funérailles.

« Puisque vous avez payé pour les funérailles, et qu’ils ne l’ont pas fait, proposez de leur revendre la bague pour le coût des funérailles », a écrit le commentateur principal. « Si votre famille n’a pas le droit de conserver l’héritage, à leur avis, vous n’auriez pas dû payer les frais funéraires. Le frère était un AH pour le demander à l’enterrement.

D’autres commentateurs ont critiqué les motivations de la famille pour demander le rappel et se sont demandé pourquoi ce devait être celui-là en particulier.

« Ils ne veulent pas le récupérer parce que c’est un héritage familial, ils le veulent parce que Stacy est superficielle et Jim ne peut pas dépenser l’argent », a écrit un autre commentateur. « S’il pouvait acheter la même bague, ils ne s’en soucieraient pas, mais ils utilisent le BS ‘familial’ pour vous manipuler. »

Avec un peu de chance, la femme pourra trouver la paix dont elle a besoin pour continuer à vivre une vie épanouie, et la famille pourra réaliser à quel point elle a eu tort et faire amende honorable.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Il se spécialise en journalisme à l’Université de Floride centrale avec une mineure en affaires sportives. Suivez-le sur Twitter.