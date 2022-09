Une femme révèle pourquoi elle a accepté d’être demoiselle d’honneur lors du mariage de son ex avec son ancien ami

Une femme a partagé l’histoire de la façon dont elle a commencé à détester sa meilleure amie au fil des ans malgré le maintien d’une amitié avec elle et son engagement à être sa demoiselle d’honneur.

Elle est ensuite allée sur le fil de discussion de Reddit, « r/TrueOffMyChest » pour partager son histoire avec des inconnus sur Internet.

La femme connaît sa meilleure amie, Sophie, depuis maintenant dix ans. Au départ, elle n’aimait pas Sophie mais, après beaucoup de persévérance de sa part, les deux sont devenues amies.

Pendant des années, le duo a maintenu une relation étroite jusqu’à ce que la femme rencontre son petit ami, Jacob.

Jacob était son premier petit ami et les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre très vite.

Les deux avaient prévu d’emménager ensemble et étaient sur le point de discuter d’un avenir, cependant, tous ces plans ont été abandonnés lorsque Jacob a révélé quelque chose.

Son petit ami voulait sortir avec sa meilleure amie.

Jacob a expliqué qu’il avait parlé et envoyé des textos à Sophie assez souvent récemment et qu’il était tombé amoureux d’elle.

« Elle ressentait également la même chose pour lui, mais a dit qu’il devait obtenir ma permission avant d’aller plus loin par respect », a écrit la femme.

Alors que la femme avait été choquée de cette révélation, elle savait que Sophie était attirante.

D’une certaine manière, la femme pensait que la situation avait du sens.

« J’ai juste dit que c’était bon. J’ai emballé les affaires de Jacob hors de chez moi et je les lui ai tendues avec un sourire et je les ai félicités.

Le lendemain, le choc de la femme s’est transformé en colère et en tristesse.

Elle se sentait mal d’avoir été trahie mais elle n’a pas détesté Sophie tout de suite – elle a toujours entretenu une amitié avec elle et a passé du temps avec elle.

« Je suis toujours son amie mais c’est comme si je ne pouvais pas être avec elle plus de quelques heures ou tout ce qu’elle fait commence à m’énerver. Pourquoi regarde-t-elle autant son téléphone ? Pourquoi s’attend-elle à ce que je lui achète autant ? expliqua la femme.

Trois ans après leur rupture, Sophie et Jacob se marient.

Lorsque Sophie a demandé à la femme d’être sa demoiselle d’honneur, elle savait qu’elle détestait sa meilleure amie.

« La pensée me rend malade. Je déteste tellement ma meilleure amie que je ne veux pas faire partie de son mariage mais je sais que je dirai oui », a expliqué la femme.

« Parce que si je dis non, ça la rendra malheureuse et je deviendrai le méchant. Alors je serai la demoiselle d’honneur en chef [whose] un seul petit ami l’a quittée pour la mariée.

De nombreux Redditors ont sympathisé avec la femme et lui ont conseillé de ne pas être la demoiselle d’honneur.

Un utilisateur a écrit : « Ne le fais pas, ne sois pas une demoiselle d’honneur… ne te laisse pas marcher dessus. Ne gardez pas ces personnes dans votre vie ! Coupez-les et partez, ouvrez un nouveau chapitre de votre vie sans eux.

Il semble que la lecture des nombreux commentaires ait eu un impact sur la femme, car elle a ajouté dans une mise à jour qu’elle ne le ferait pas.

La femme ne va pas accepter ou refuser l’offre de Sophie.

Au lieu de cela, elle va esquiver tous les appels de Sophie et l’oublier complètement en espérant qu’elle comprendra l’allusion.

