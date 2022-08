Une femme révèle les exigences extrêmes de sa sœur « Bridezilla »

Lorsque votre frère ou votre sœur annonce qu’il épouse la personne qu’il aime, c’est le moment de célébrer et d’être heureux.

Mais, pour cette femme, cela tourne au contraire à cause des exigences de sa sœur alors qu’elle essaie d’avoir le « mariage parfait ».

Postant sur le subreddit r/weddingshaming, la femme raconte tout en disant comment sa sœur se transforme en monstre et pourquoi elle ne peut pas arrêter de rire de ce désastre.

La femme dit que sa sœur devient une mariée avec des demandes extravagantes et scandaleuses pour son mariage.

Pour le contexte, la femme nomme sa sœur E pour ce poste. Elle commence par dire qu’elle et E ont une différence d’âge de 5 ans – E est plus âgée – et qu’elles n’ont vraiment jamais eu ce lien « fraternel ».

« En grandissant, j’étais toujours un fardeau pour elle, et chaque fois que c’était à mon tour de présenter le film familial (ou vraiment n’importe quoi), elle s’énervait. La raison étant qu’elle avait des problèmes de contrôle dès l’âge de 9 ans. »

Maintenant, la femme a 18 ans et E en a 24. Il y a deux mois, le petit ami de E, A, lui a fait sa demande en mariage lors d’une journée familiale à la plage. E était ravie et a dit oui, et ses parents et sa sœur étaient tous heureux pour elle.

À la demande de leur mère, la femme qui écrit le message a été nommée demoiselle d’honneur, mais elle dit qu’elle le regrette parce qu’elle est maintenant encordée « dans tous les bs » qui se sont produits jusqu’à présent.

E commence maintenant à faire des demandes folles.

« Toutes les demoiselles d’honneur doivent payer leur propre robe (une robe à 300 € ! En rose poudré), chaussures, coiffure et maquillage. Toutes les demoiselles d’honneur doivent assister à tous les mariages et enterrements de vie de jeune fille, y comprisil journée spa bachelorette [which is] 800 € chacun.

Il y a aussi week-end de vacances entre célibataires à Toronto, qui coûtera 1 000 € pour l’hôtel seul. Tout le monde doit assister à tous les rendez-vous vestimentaires, même s’ils ne concernent que la mariée.

« Toutes les modifications [will be] couvert par la personne elle-même », poursuit le message, expliquant que la robe à 300 € aura encore 300 € de modifications.

Les demoiselles d’honneur doivent également assister à des dégustations de gâteaux et de nourriture et participer à tout ce qui concerne le lieu – et doivent payer 25 € chacune pour le faire. Mais E a une autre demande.

« Les invités et les mariés doivent payer 150 € pour réserver leurs places. Et les cadeaux doivent être en espèces, par chèque ou à partir de la liste des éléments du registre. Elle a une feuille de calcul de ce que tout le monde offre et a dit qu’elle le ferait. renvoie les éléments qui ne sont pas du registre/correspondent à son thème. »

Sa mère dit que c’est juste de l’anxiété nuptiale, mais la femme dit que c’est sa sœur qui veut tout contrôler. Elle a ajouté que E voulait aussi un mariage en décembre sur une piste de ski. Elle a mis à jour le message périodiquement avec plus de demandes de sa sœur également.

E a maintenant exigé que toutes les demoiselles d’honneur assistent à un rendez-vous pour les cheveux et la peau toutes les six semaines pour s’assurer que les cheveux et la peau sont « irréprochables » – ceux-ci sont également déboursés.

Les tatouages ​​doivent être couverts et vous devez vous faire teindre les cheveux en une couleur naturelle ou acheter une perruque.

Les robes ne seront disponibles que dans les tailles 00 à 10. L’affiche originale est une taille 12, et sa sœur la fait déjà honte, lui envoyant un livre de régime céto d’Amazon. De plus, aucun vendeur ne doit communiquer avec E et doit plutôt passer par les demoiselles d’honneur.

« Elle a créé un compte Gmail auquel nous avons tous accès, et nous ne sommes pas censés lui demander si quelque chose va bien. Nous devrions juste savoir (c’est la partie qui stresse maman). »

Et enfin, les demoiselles d’honneur doivent rappeler à l’invité qu’un acompte de 150 € est nécessaire pour réserver leur place et s’ils ne reçoivent pas cet acompte, ils ne peuvent pas aller au mariage, et une confirmation est nécessaire pour ce qu’ils sont. achats auprès du registre ou le montant d’argent qu’ils donneront.

De nombreux commentaires disent que ce n’est pas normal.

Les commentaires ont tous fait écho à l’inquiétude en disant que ce n’est pas comme ça qu’un mariage est censé être. Les demandes que fait E sont une source de préoccupation, et beaucoup disent à la femme d’abandonner le rôle de demoiselle d’honneur et d’assister à la place en tant qu’invitée.

Histoires liées de YourTango :

Mais même dans ce cas, elle aurait encore besoin de payer pour participer au mariage, mais la femme a déclaré dans un message de réponse qu’elle ne pouvait pas abandonner le rôle de demoiselle d’honneur parce que E dit que c’est son devoir en tant que sœur et que leur mère essaie de garder la paix.

La femme a également publié deux mises à jour, disant que les commentaires sont corrects, disant que ce n’est pas normal, et maintenant la femme a parlé à sa marraine, qui pense que sa mère est folle et l’encourage à parler de tout à ses parents.

Une chose est sûre; Si cette bridezilla continue comme ça, il y aura beaucoup de chaises vides à ce mariage.

Kurtis Condra couvre les sujets de divertissement, d’actualité et d’intérêt humain pour YourTango. Il est également un poète basé à San Francisco, en Californie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.