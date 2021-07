Une femme rêve d’un collier caché dans sa maison par une petite fille – puis le trouve

L’utilisateur de TikTok , Gina Soave, a expliqué qu’après avoir emménagé dans une nouvelle maison, elle avait fait un rêve très spécifique au sujet d’une petite fille – et l’information s’est avérée vraie.

L’enfant lui prit les deux mains et demanda : « Puis-je vous montrer quelque chose ?

Lorsque Gina s’est réveillée le lendemain matin, elle a vérifié le même placard et a trouvé le collier !

Elle a déclaré: « Dès que je me suis réveillée le matin, je suis immédiatement allée au plus proche pour voir si c’était là ou si c’était littéralement juste un rêve, et c’était littéralement assis à l’endroit exact qu’elle avait dit. «