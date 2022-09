Une femme refuse d’emmener sa fille au mariage de son ex-mari, ce qui suscite un débat

Une mère se demande si elle a tort d’avoir refusé de conduire sa fille au mariage de son ex-mari et de la femme avec qui il l’a trompée.

Postant sur le subreddit ‘AITA’ (Am I The A-hole), la femme de 42 ans a expliqué qu’elle et son ex-mari, 45 ans, étaient ensemble depuis 20 ans et partageaient leur fille, Joceline, 14 ans.

Ils ont fini par divorcer il y a cinq ans après que son ex-mari l’ait trompée, ce qui n’a fait qu’empirer après qu’il « s’est retrouvé dans une relation » avec la femme avec qui il l’avait trompée.

Maintenant, son ex se remarie mais elle ne veut pas que sa fille y assiste.

« Ils se sont fiancés un an plus tard et devraient se marier dans deux semaines. Honnêtement, j’ai toujours le cœur brisé par mon divorce. Cela me fait mal que nous soyons ensemble depuis 20 ans, et il pourrait tomber amoureux de quelqu’un d’autre. , comme si je n’étais rien », a-t-elle écrit dans le post Reddit.

Malgré la fin de son mariage, la femme ne veut pas que son amertume envers son ex-mari l’empêche, lui et leur fille, de passer du temps ensemble.

« Joceline aime sa fiancée car elle est très gentille avec elle, mais elle ne sait pas pourquoi son père et moi avons divorcé, je veux lui dire quand elle sera un peu plus âgée et il ne veut pas lui dire du tout », expliqua la femme.

Elle a fini par faire un compromis avec son ex-mari pour que leur fille puisse assister à son mariage, mais qu’il devrait être celui qui viendrait la chercher et la ramènerait à la maison, ce que son ex-mari a accepté.

« Je ne veux pas déposer ma fille à son mariage, je ne veux pas voir toutes les décorations et les heureux invités, ce serait juste trop pour moi. »

Cependant, l’ex-mari de la femme a fini par l’appeler après coup, lui disant qu’il ne pourrait pas venir chercher leur fille parce que ses beaux-parents arrivaient par avion et qu’il devait les récupérer à l’aéroport.

Il a demandé à son ex-femme si elle pouvait déposer leur fille au lieu du mariage, mais elle a refusé, demandant pourquoi il n’avait pas pu venir chercher Joceline la veille.

Il lui a dit qu’il « ne voulait pas faire le trajet deux fois » et qu’il risquait d’être en retard pour le dîner de répétition.

Quand elle lui a demandé pourquoi sa fiancée ne pouvait pas venir chercher ses parents, il a répondu qu’elle allait « se faire coiffer ».

« J’ai ri et lui ai dit qu’il n’y avait aucun moyen que je prenne ma fille et qu’il devait trouver une solution », a écrit la femme, ajoutant qu’elle a immédiatement regretté de l’avoir dit parce que maintenant sa fille est bouleversée.

Après avoir eu la conversation avec son ex-mari, la fille de la femme l’a qualifiée de « terrible » et l’a accusée de « ne pas vouloir qu’elle passe du temps avec son père ».

Alors que la mère essayait d’expliquer à Joceline qu’elle avait tort, et que ce n’était pas du tout la raison, sa fille a exigé de savoir quelle était la vraie raison, mais elle a refusé de lui dire la vraie raison.

« Je n’ai pas pu lui donner de réponse et elle a couru à l’étage en pleurant », a-t-elle partagé.

Maintenant, la mère reçoit des messages de la famille de son ex-mari, la qualifiant de « froide » et « sans cœur » pour avoir refusé de conduire leur fille à son mariage.

Sous le post Reddit de la femme, la plupart des gens ont convenu qu’elle était NTA (Not The A-hole), mais que sa fille est probablement assez âgée maintenant pour connaître la vraie raison pour laquelle ses parents se sont séparés.

« Les personnes qu’il doit prendre en charge peuvent prendre un taxi. Sa première responsabilité devrait être envers sa fille, s’il veut vraiment qu’elle soit là », a écrit un utilisateur.

« Et je pense qu’il serait peut-être temps d’en dire un peu plus à votre fille sur ce qui s’est passé. »

Un autre utilisateur a ajouté : « Je dirais [her] que même si je l’aime et que j’aime qu’elle ait une bonne relation avec son père et sa future belle-mère, je ne peux pas supporter de voir leur mariage quand ils ont commencé à sortir ensemble alors que papa et moi étions encore mariés. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.