Une femme refuse de porter des vêtements pendant que sa belle-mère reste avec elle

Une femme et son mari se sont disputés lorsque sa mère prévoyait de rester chez eux pendant un mois et il lui a demandé d’être plus respectueuse de sa présence.

Tout le monde a des routines qu’il aime suivre et des vêtements qu’il aime porter pour être un peu plus confortables et douillets dans sa propre maison, mais qu’en est-il lorsque cette tenue est votre costume d’anniversaire ?

Cette femme ne croit pas qu’elle devrait porter plus de vêtements pour sa belle-mère.

Les Redditors sur lesquels les gens trouvent parfois du réconfort en s’appuyant sur leurs opinions impartiales et basées sur l’expérience, l’ont laissée tomber aujourd’hui lorsqu’elle a posté sur le sous-reddit « r / AmItheA–hole » (AITA) et ils ont tous répondu par « Tu es le trou A » (YTA).

Comme les choses se passent généralement sur ce subreddit, les gens racontent leurs histoires de disputes avec leur conjoint, leur famille, leurs amis et parfois même leurs enfants.

Presque toujours, les féroces Redditors ont un fort flair pour la justice et distribuent le plus souvent des notes «Pas le trou A» (NTA), mais pas cette fois.

« Pour certains antécédents, mon mari (36M) et moi (27F) sommes mariés depuis un peu plus d’un an, et nous avons récemment acheté une belle maison », commence-t-elle.

“Il dispose d’une piscine et d’un bain à remous et l’une des choses que j’ai appréciées est de me détendre après une longue journée.”

Sa définition de se détendre est de se promener nue à la piscine et au bain à remous, parfois même de bronzer nue sur les chaises de piscine.

Tout va bien dans le confort de votre propre maison avec votre mari, et pour elle, même sa famille immédiate.

« Ma famille a toujours été très à l’aise avec la nudité », explique-t-elle, « donc je trouve vraiment irritant et complètement inutile qu’on me dise de restreindre certaines choses parfaitement inoffensives. »

Seulement, les règles changent lorsque les personnes qui vous entourent ne sont plus seulement votre mari ou votre famille immédiate — surtout quand ce sont vos beaux-parents.

« Maintenant, la vieille maman de mon mari qui vient d’un autre monde (une femme du sud qui est super prude et très passive-agressive) reste avec nous pendant un mois », poursuit-elle.

Naturellement, le mari ne veut pas que sa mère voie sa femme nue et lui a demandé d’arrêter de faire ces choses nues.

« J’ai carrément refusé », a-t-elle écrit.

« J’ai dit [him] elle est une invitée dans notre maison et je ne serai pas impolie ou inappropriée, mais je ne vais pas changer les choses, surtout quand cela va couper un moyen crucial dans lequel je me détends et me détends. Je pense sincèrement que ma santé mentale et mon travail en souffriront si cette avenue est coupée », se référant au temps qu’elle passe à la piscine ou au bain à remous.

Mais beaucoup de gens ont fait valoir que si ces choses allaient sérieusement nuire à sa santé mentale, alors elle avait des problèmes bien plus importants.

« Ne pas vouloir voir les gens nus n’est pas » prude « », a répondu une personne. «Je tracerais la ligne avec la partie déguisée ou le besoin de porter un soutien-gorge. Mais ce n’est pas déraisonnable de ne pas vouloir que tu sois nu.

D’autres ont mentionné que vous êtes censé faire des compromis chaque fois que les invités sont tout le temps de toute façon.

Vous sacrifiez des pièces de votre maison, des couvertures, des oreillers, de la nourriture, de l’espace libre, des routines, du temps et tout ce dont ces invités pourraient avoir besoin de vous.

Si votre mari ne veut pas que sa mère vous voie nue, ou si elle a exprimé un malaise à vous voir nue, vous devriez probablement simplement porter un bikini par respect pour votre invité.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.