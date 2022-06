Une femme refuse de laisser sa sœur porter la robe de mariée de sa mère qu’elle voulait pour elle-même, provoquant un débat

Après une altercation avec sa sœur à propos de la robe de mariée de sa mère, une femme s’est rendue sur Reddit.

Elle a posté sur Reddit « Suis-je le trou A? » subreddit, permettant aux utilisateurs de soumettre les côtés de tout problème ou conflit auquel ils sont confrontés pour recevoir une vue objective de la situation. Publier votre histoire permet aux autres utilisateurs de voter et de débattre de qui a raison et tort.

Cette jeune femme a demandé aux Redditors de voter si elle avait tort de ne pas avoir laissé sa sœur aînée porter la robe de mariée de leur mère pour son mariage.

Sa sœur se marie dans environ un an, et quand leur mère s’est mariée, elle avait cette belle robe sur mesure qu’elle voulait que ses filles portent lorsqu’elles se marieraient.

La sœur de la femme n’aimait pas la robe quand elle était plus jeune. Elle « détestait ça » et « elle, très vocalement, a saccagé la robe ». Elle a qualifié la robe de laide et a dit qu’elle ne voulait rien porter d’occasion.

Leur mère a offert la robe plusieurs fois et sa sœur a toujours refusé. Lors de la quinceñera de la femme, leur mère a offert la robe de mariée une dernière fois et a de nouveau été rejetée.

Alors leur mère l’a donné à sa deuxième fille comme l’un de ses cadeaux ce jour-là; donc, la robe est la sienne. Et « maintenant que maman n’est plus là, [it’s her] pièce la plus précieuse. »

Sa sœur et son fiancé ont très carrément demandé la robe.

La femme a été choquée parce qu’elle « l’a offerte plusieurs fois, et elle a dit que, même si la robe n’était pas encore sa pièce préférée, c’était quelque chose [their] maman portait et aimait.

Elle voulait la porter pour avoir l’impression que leur mère était avec eux au mariage, mais elle serait sûre de rendre la robe.

Elle a dit non parce qu’elle avait sa chance de prendre la robe, alors elle devrait obtenir autre chose parce qu’elle voulait être la première à se marier avec la robe.

Sa sœur « est devenue absolument balistique » et lui a dit que la robe était la sienne puisqu’elle était l’aînée et qu’elle devait « l’aspirer ».

Puis elle lui a donné un ultimatum : renoncer à la robe ou être désinvitée au mariage.

Leur père se range du côté de la femme qui a écrit le message Reddit parce qu’il « a vu à quel point elle a rejeté [their] maman », mais tout le monde est du côté de sa sœur.

Les résultats étaient mitigés, mais dans l’ensemble, la plupart des Redditors ont décidé que la femme était NTA.

Une utilisatrice a souligné que leur mère avait « correctement » donné la robe à la femme, donc ce n’est plus celle de sa mère ; à la place, c’est la sienne. Il était également valable de vouloir que la robe soit en bon état lorsque son jour spécial arrivait.

D’autres ont convenu que c’était la robe des affiches maintenant, et bien que sa sœur la robe puisse lui rappeler sa mère, « son droit et sa réaction de colère font d’elle l’AH ».

ESH (Everybody Sucks Here) était apparemment la réponse populaire suivante.

Certains utilisateurs pensaient que sa sœur aurait peut-être profité de la présence de sa mère, ce qui expliquerait pourquoi elle l’a rejeté. Ils ont finalement le sentiment que les deux sœurs sont « mesquines » et qu’elles devraient toutes deux se marier dans la robe de leur mère.

D’autres utilisateurs ont pris cette histoire personnellement et ont choisi YTA (You’re the A—hole).

Un utilisateur a estimé qu’il était injuste « de tenir quelqu’un à une décision de mode qu’elle a prise au sujet de son mariage inexistant », et ils ne pensaient pas non plus que la réaction de sa sœur était « extrêmement hors de portée ».

Histoires liées de YourTango :

Un autre utilisateur a accepté, écrivant qu’ils détestent quand « les gens tiennent des adolescents agissant comme des adolescents contre eux à des stades ultérieurs de la vie ».

Tandis qu’un autre prétendait que la sœur était autorisée à changer d’avis et que la femme ne devait pas oublier que c’était aussi sa mère.

Ashley Darkwa-Anto est écrivain chez YourTango basé dans le New Jersey. Elle couvre News & Entertainment.