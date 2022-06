Une femme refuse de coiffer sa sœur pour son mariage après avoir survécu à un cancer

Une femme sur Reddit parle de ses problèmes familiaux qui ont nui à sa relation avec sa sœur.

Même le diagnostic de cancer et le rétablissement de sa sœur n’ont pas pu guérir des années de problèmes et maintenant la femme s’est tournée vers le fil AITA « r/AmItheA–hole » de Reddit demander conseil aux internautes.

La femme a refusé de coiffer sa sœur à cause des choses que sa sœur lui a dites dans le passé.

La sœur de la femme va bientôt se marier, alors elle l’a contactée parce qu’elle est coiffeuse.

Sa sœur a récemment terminé ses traitements contre le cancer et ses cheveux en ont souffert.

« Elle est très consciente de cela, alors elle voulait que je sois sa coiffeuse le jour de son mariage, au lieu d’aller dans un salon », a-t-elle déclaré.

La femme a refusé la demande de sa sœur en raison de problèmes qu’elle avait eus dans le passé.

Elle explique que lorsque la meilleure amie de sa sœur est décédée il y a de nombreuses années, sa sœur voulait que sa famille soit à l’enterrement.

Cependant, la femme qui a écrit le message Reddit dit qu’elle n’a pas pu y aller parce qu’elle a récemment reçu un diagnostic de trouble anxieux et qu’elle n’a vraiment jamais aimé la meilleure amie de sa sœur. Elle dit que l’ami a toujours été méchant avec elle en grandissant, donc elle ne s’est pas sentie obligée d’assister à ses funérailles.

Sa sœur n’a pas bien pris cela et était assez en colère contre elle.

« Ma sœur m’a dit qu’elle aurait aimé que ce soit moi qui meure à la place de sa meilleure amie, car au moins sa meilleure amie s’en serait souciée », a-t-elle déclaré.

Dans un autre cas, la sœur de la femme l’a qualifiée de « terrible » coiffeuse.

Après l’incident avec le meilleur ami de sa sœur, leur relation était tendue.

Un autre argument, cependant, les a poussés à s’éloigner encore plus l’un de l’autre.

La femme a mentionné qu’elle était la coiffeuse pour le mariage de leur frère où elle travaillait sur les cheveux de sa belle-sœur.

« Elle a fini par se moquer de moi parce que j’étais si silencieuse et a dit que je devais être une très mauvaise styliste », a-t-elle écrit. « Parce que tout le monde sait que tu vas autant discuter avec le styliste que pour te faire coiffer, et je peux à peine tenir une conversation. »

Après cet échange, la femme a complètement coupé sa sœur de sa vie.

La femme a également reconnu que sa sœur avait beaucoup souffert à cause de ses traitements contre le cancer, mais elle ne peut pas ignorer leurs problèmes passés.

La coiffeuse a révélé que ses parents avaient été déçus lorsqu’elle avait refusé d’aider sa sœur et, par conséquent, elle est allée sur Reddit pour demander à d’autres personnes si elle avait tort.

Les redditors n’ont pas blâmé la femme et ont affirmé qu’elle n’avait pas tort.

Beaucoup de gens se sont rangés du côté de la femme après avoir lu toute l’histoire en affirmant que la maladie de sa sœur ne devrait pas être prise en compte ici.

Une personne a écrit : « Je suis aussi styliste ! et je suis venu ici pour dire : négligez sa maladie et concentrez-vous sur la façon dont elle vous a traité dans le passé. Accepteriez-vous ce traitement de la part d’un client ? Je dirais non.

Une autre personne a commenté : « J’ai toujours cru qu’une maladie ne changeait pas comme par magie l’horrible personnalité de quelqu’un. Pour la sœur, souhaiter la mort était horrible.

Certaines personnes disent que les deux sœurs étaient à blâmer.

Certains internautes ont vu toute l’histoire et ont affirmé que les deux sœurs avaient provoqué le développement de problèmes entre les deux.

Les gens pensaient que les deux femmes avaient été fautives dans le passé et que cette situation n’était pas à sens unique.

Une personne a commenté: «On dirait que vous vous êtes tous les deux comportés de manière terrible l’un envers l’autre dans le passé et que vous êtes maintenant dans un endroit neutre. Si vous voulez que les choses s’améliorent, faire cette belle chose pourrait vous aider. Si vous voulez que les choses empirent, refusez.

Sanika Nalgirkar est rédactrice d’actualités et de divertissement chez YourTango basée à Seattle, Washington. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Washington. Vous pouvez consulter certains de ses écrits sur son site Web.