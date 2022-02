Une femme refuse d’aider sa belle-mère âgée qui est tombée

Une femme de 33 ans et son mari se disputaient pour savoir comment aider sa mère qui avait désespérément besoin de soins professionnels car elle était tombée très malade.

N’étant pas qualifiée pour prêter ce genre d’assistance, la femme a suggéré plusieurs options appropriées pour que la femme soit soignée – y compris une maison de retraite ou l’embauche d’un soignant – tout ce que le mari a refusé de faire.

Maintenant, sa femme refuse de s’occuper de sa belle-mère.

Après avoir appris à quel point son mari était déçu d’elle et avoir été qualifiée de « cruelle » et de « déséquilibrée », elle est allée sur Reddit, où certaines personnes vont pour mettre les gens de leur côté après avoir fait quelque chose de totalement valable, mais à la place, elles ont été frappées. avec une vague de critiques légitimes.

Le subreddit, « r/AmItheA–hole », voit des centaines de messages par jour de personnes qui sont curieuses de leur situation tandis que les philosophes d’Internet offrent leurs conseils et une note pour savoir s’ils sont ou non le « a–hole ».

« Après [he] arrête toutes mes suggestions, j’ai clairement indiqué que je ne participerai pas aux soins de sa mère ou que je ne serai pas entraînée involontairement dans ses soins », a-t-elle écrit après avoir exposé toutes les options pour lui.

Au lieu de cela, elle aiderait autant qu’elle le pourrait en leur préparant des repas dans la cuisine lorsqu’il déciderait d’emménager avec elle.

« J’étais dans la cuisine en train de réchauffer son dîner quand je l’ai entendu crier pour que je vienne aider à soulever sa mère du sol après qu’elle soit tombée du lit », a-t-elle poursuivi. « Je suis allé voir ce qui se passait mais j’ai refusé de m’impliquer. »

Son mari s’en est pris à elle, disant que ce n’était pas le moment d’être mesquin et d’essayer de lui prouver un point – cependant, elle s’en fichait et partait.

Ce fut le tournant de l’histoire et c’est là que tout le monde a cessé d’être de son côté.

Bien qu’il puisse sembler un peu apathique de refuser de laisser sa mère rester avec eux à la maison parce qu’ils n’étaient pas équipés pour s’occuper d’elle, elle avait raison et, en tant que l’une des deux personnes vivant dans la maison, avait le droit de lui refuser de vivre avec eux.

Ce qui ne va pas, cependant, c’est de refuser d’aider une femme âgée qui est tombée du lit et qui souffre probablement.

« YTA », a écrit le commentaire principal, ce qui signifie « Tu es le trou du cul ».

« Vous alliez bien jusqu’à ce que vous refusiez d’aider lorsqu’une femme âgée fragile et dépendante est tombée et qu’il est devenu plus important de prouver votre point de vue », ont-ils écrit. « Tu n’as pas seulement été mesquin mais cruel. Quel que soit le point que vous essayiez de faire valoir, il a été vaporisé après cette cascade.

La femme a dit qu’elle avait été submergée par le « déclenchement de la culpabilité » et qu’elle est donc rentrée chez elle, où elle a également été réprimandée par sa mère pour sa cruauté.

« Elle a dit que je devrais être fière de mon mari pour être un gars debout qui aide sa famille au lieu de le culpabiliser et de lui faire sentir qu’il fait une erreur en choisissant de subvenir aux besoins de sa famille », a écrit la femme.

À un moment donné, elle écrit qu’elle se considère comme une personne sympathique, mais les gens se sont moqués d’elle pour avoir affirmé cela lorsqu’elle a fait une cascade comme celle-là.

« YTA, pas pour avoir des limites et essayer de les faire respecter, mais ne venez pas ici pour nous dire que vous êtes une personne sympathique », a écrit l’un des commentaires.

«Je ne traiterais même pas un étranger comme vous l’avez fait avec votre mari et votre MIL. Si vous voyez quelqu’un tomber, vous vous arrêtez et vous l’aidez, c’est ce qu’une personne sympathique ferait, même s’il s’agit d’un étranger, vous voyez votre famille tomber allongée sur le sol et vous choisissez de vous éloigner.

Espérons que les réponses aident cette femme à voir l’erreur de ses manières afin qu’elle puisse réparer ses méfaits et s’excuser auprès de son mari et de sa belle-mère.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.