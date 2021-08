Une femme recrée le look emblématique du divorce de Nicole Kidman pour célébrer son célibat officiel

Nicole Kidman n’est pas seulement une actrice primée et une icône de style, elle est également un modèle pour les femmes qui veulent célébrer le doux soulagement et la liberté qui accompagnent la finalisation d’un divorce.

Kidman a été photographiée en train de quitter le bureau de son avocat en 2001 en train de pomper les bras en l’air avec jubilation au moment où elle a finalisé son divorce avec Tom Cruise.

C’était un regard et un sentiment que Liz Maupin, une productrice à Los Angeles, voulait reproduire dès que son propre divorce serait finalisé.

« Je pense honnêtement que je n’ai vu la photo que pour la première fois il y a quelques années et je l’ai adorée », a déclaré Maupin à TMRW. « Vous pouvez sentir à quel point Nicole est soulagée, heureuse d’en avoir fini. »

Alors que canaliser l’énergie festive de Kidman était la partie facile, Maupin a passé des semaines à essayer de trouver le même chemisier imprimé 20 ans plus tard.

« C’était si difficile. J’ai fait quelques semaines de recherche, mais la chemise était introuvable », a-t-elle déclaré. « Il y avait même des fils Reddit de personnes essayant de le trouver. »

Heureusement, elle s’est connectée avec Carlie Armstrong, qui a relevé le défi et a créé une réplique parfaite du chemisier emblématique juste à temps pour la fête de divorce de Maupin.

Lorsque son divorce a été finalisé le week-end dernier, Maupin a imprimé et encadré la photo et a mis sa tenue spéciale dans un sac pour surprendre 30 de ses amies les plus proches lors de sa fête de divorce, où elle a déclaré qu’il n’y avait « pas de garçons autorisés ».

À mi-chemin de la fête, Maupin a enfilé le chemisier personnalisé et le pantalon cargo et est sortie pour surprendre ses amis, levant les bras en l’air avec la même expression joyeuse que Kidman avait deux décennies plus tôt.

La tenue a suscité beaucoup de rires et une salve d’applaudissements. Maupin a décidé de la publier sur Twitter dimanche soir avant d’aller se coucher et au moment où elle s’est réveillée, la photo était devenue virale. Lundi soir, il avait accumulé plus de 83 000 likes.

Maupin a déclaré qu’elle pensait que le message de célébrer la fin d’une relation qui ne sert plus quelqu’un résonnait avec beaucoup d’autres.

« Cela a été extrêmement positif. Il y a beaucoup de femmes qui sont sorties de relations malsaines et ont dit qu’elles se sentaient très soutenues (en voyant cela) », a déclaré Maupin.

Quant à Kidman, elle a dit qu’elle espérait que l’acteur sache quelle inspiration elle a été pour les femmes qui ont vécu la fin d’un mariage et trouvé leur prochain chapitre.

« J’espère qu’elle le verra et qu’elle en sera fière », a déclaré Maupin.

