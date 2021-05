Une femme reçoit 6 doses de vaccin COVID-19 à la fois

Spidtec Tente Pliante 3x6 PRO50 Pack COVID19

-75 € sur la gamme PRO40 !Merci de nous faire part de vos éléments de personnalisation (Logos, texte, images etc...) en fichier VECTORIEL (.ai, .pdf, .eps) à cette adresse mail : [email protected] avec la référence de votre commande.Pack Promo ASSO PRO50 : La qualité Pro pour les ASSO ! Profitez de notre offre Tente Pliante Pro50 Pack Promo Asso :Composé d'une Structure aluminium 50mm Spidtec, d'une toile de barnum en nylon doublée PVC 380g 100% étanche UV 80 certifiée M2 , d'un bandeau amovible 100% personnalisé, de deux Tables Mange-Debout Pliables PVC, d'un sac roulette pour la tente pliable offert, d'un kit arrimage offert, de 6 lests en tissus offerts Les Tentes pliantes aluminium PRO 50 sont construites pour durer. Elles sont conçues afin de résister aux intempéries (Pluie, vent) et sont destinées aux particuliers exigeants, aux associations ou commerçants. Montage ou démontage en moins de 30 secondes ! La structure du barnum en profilés hexagonaux aluminium de 55mm et les barres de torsion à renfort interne (exclusivité Spidtec) offrent la meilleur solidité du marché. Gage de sérieux: Les pièces d'articulation en Aluminium de nos tonnelles sont garanties à vie ! Nos toiles épaisses de 380g/m² ou 500g/m² en Nylon de haute qualité répondent à la norme au feu M2 et sont recouvertes d'une imprégnation PVC sur 100% de la surface garantissant une étanchéité sans faille et une résistance aux rayons UV 80+. Nos tentes pliables seront aisément transportées dans leur sac sur roulette inclus et tous nos barnums sont livrées avec leur kit d'arrimage. BARNUM PRO50 SPIDTEC montage d'une tente pro Spidtec Pièces de connexion en Aluminium GARANTIE A VIE Made in qualité : La structure pliante aluminium PRO50 est garantie 5 ans ! Garantie à vie : Oui nos pièces d'articulations en Aluminium sont garanties à vie ! Idéale pour les Pros, les associations ou collectivités : La Tente PRO 50 a été étudiée et conçue pour une utilisation allant de régulière à intensive Résistant aux intempéries : Stable, robuste et 100% étanche La Gamme Pro50 vous protégera du vent, des rayons UV et de la pluie Gagnez du temps : Pas de tube à emboiter. Montage et démontage ultra rapide en moins de 60 secondes chrono. A découvrir ICI CARACTERISTIQUES Gamme :PRO50Surface : 18 m2 Toile de toit : 380g ou 500g Couleur : Au choix Hauteur au faîtage : 2,80 - 3,10 m Hauteur de passage : 1,83 - 2,13 m Encombrement plié : 160 x 59 x 34 cm Section des pieds : 50 - 55 mm Pièces d articulation : Aluminium Épaisseur aluminium : 2 mm Poids : 79 Kg Garantie : 5 ans *livraison gratuite en france métropolitaine