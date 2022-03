Une femme réagit après que son mari ait jeté tous ses tampons

Une femme s’est rendue sur Reddit cette semaine après s’être disputée avec son mari, craignant d’avoir tort de lui avoir crié après qu’il ait jeté ses tampons parce qu’il ne se sentait pas « à l’aise » avec elle.

« AITA » ou « Suis-je le trou ** » de Reddit est une communauté en ligne où les utilisateurs peuvent venir pour une opinion extérieure sur quelque chose qui les dérange.

En période de conflit, il est utile d’acquérir cette perspective extérieure de qui un étranger percevrait comme « le trou ** » dans la situation.

Cette fois, une femme a demandé si elle avait tort d’avoir crié lorsque son mari a jeté tous ses tampons.

Le jeune couple n’est marié que depuis deux mois, et un surprenant conflit a déjà éclaté entre les deux.

Tout d’abord, la femme de 27 ans donne un peu de contexte à l’histoire, expliquant qu’elle vient de commencer à utiliser des tampons récemment, après avoir utilisé des serviettes dans le passé en raison de problèmes médicaux.

Elle explique également comment elle préfère maintenant les tampons, en disant qu’ils « fonctionnent 10 fois mieux » pour elle, surtout quand elle est en déplacement.

Son mari, cependant, n’a pas aimé l’interrupteur.

Cependant, selon son message, son mari déteste qu’elle utilise maintenant des tampons. Elle écrit : « Il n’a jamais vraiment donné d’autre raison que de simplement dire… qu’il ne se sent pas à l’aise que je les utilise. »

Elle écrit qu’il lui a demandé de recommencer à utiliser des serviettes, mais elle a précisé qu’elle ferait ses propres choix sur la façon de gérer son propre corps.

La femme prétend qu’il est aussi comme ça à propos d’autres choses qu’elle fait, mais il « supporte » généralement ce qu’elle veut à la fin, alors elle pensait que cette situation serait similaire.

Ainsi, elle ne s’attendait pas à beaucoup de résistance contre de tels choix personnels, mais elle fut bientôt surprise.

Il a commencé à jeter ses tampons.

Lorsqu’il a jeté certains de ses tampons pour la première fois, elle était bouleversée, mais a décidé de commencer à cacher ses nouveaux tampons afin d’éviter les conflits.

Cependant, il a quand même réussi à trouver les nouveaux tampons et a jeté une toute nouvelle boîte.

À la grande consternation de sa femme, elle ne l’a découvert que lorsqu’elle a de nouveau eu ses règles et qu’elle n’avait pas de tampons à utiliser à cause de son mari.

En raison du stress et de la frustration de la situation, elle a dit qu’elle « avait juste crié après lui » après qu’il ait admis les avoir jetés.

Elle décrit leur argument dans son message : « Il a fait valoir que je savais déjà ce qu’il ressentait à propos de ce genre de choses et pourtant j’ai décidé de le garder. Je l’ai perdu et je lui ai dit qu’il n’avait pas le droit de faire ça et lui ai dit de se remettre de lui-même déjà.

Elle ajoute qu’après avoir dit cela, son mari avait l’air d’être sur le point de déchirer avant de sortir.

Le couple n’arrive toujours pas à s’entendre.

Son mari a de nouveau abordé le sujet et a dit, dans ses mots, « En tant que couple, nous devrions prendre en considération l’inconfort de l’autre », ajoutant que, bien qu’il lui ait dit ce qu’il ressentait à propos des tampons, elle « l’a repoussé et l’a insulté et l’a insulté verbalement.

Encore une fois, il essaie d’insister pour qu’elle arrête d’utiliser des tampons, disant que si elle doit les utiliser, elle devrait les utiliser lorsqu’elle n’est pas à la maison.

Elle a clairement indiqué qu’elle ne céderait pas à ces demandes, mais elle craint d’avoir été trop dure avec lui.

Elle dit : « Je me sens mal pour la façon dont ça s’est passé », et finalement elle demande à Reddit : « Suis-je allée trop loin ici ? A-t-il un point valable ou non ? »

Le verdict est : pas le trou du cul.

Heureusement, la communauté générale « AITA » n’a pas apprécié que ce mari raconte à sa femme comment elle était autorisée à gérer ses propres règles.

Beaucoup étaient vraiment confus quant à la raison pour laquelle cela pouvait le déranger en premier lieu, et leurs théories ne faisaient que les rendre plus sûrs qu’il avait tort.

Le commentaire principal souligne que s’il est impossible de le « penser policier », il franchit les grandes lignes en ressentant du ressentiment face à sa réticence à s’arrêter, sans parler de jeter ses produits.

Un autre commentateur qui a soutenu la femme a une théorie qui est l’une de mes préférées.

Cependant, un commentateur en particulier a tendu la main à l’épouse au-delà d’un simple vote «NTA».

Cette utilisatrice souligne qu’il y a beaucoup de signes inquiétants dans le comportement de son mari et leur dynamique de couple qui ressortent uniquement de cette courte histoire.

L’utilisateur supplie cette femme de considérer successivement tous ces traits et de s’assurer que sa relation est celle qui permet à la femme de s’exprimer et de valoriser ses sentiments autant que ceux de son mari.

Amanda Hartmann est écrivain et stagiaire en rédaction chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité.