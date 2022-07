Une femme quitte le restaurant après que son petit ami refuse de payer son dîner

Une femme a pensé qu’il était injuste que son petit ami ne paie pas son dîner, alors elle s’est levée et a quitté le restaurant.

Après cela, cependant, elle a pensé qu’elle avait peut-être réagi de manière excessive, alors elle est allée sur le fil AITA « r / AmItheA–hole » de Reddit pour demander aux internautes leur avis.

La femme a quitté le restaurant après que son petit ami ait insisté pour qu’elle ne mange que de son repas.

La femme a commencé son message en expliquant qu’elle et son petit ami avaient prévu avec des amis de dîner ensemble à l’extérieur – mais avant cela, quelque chose de terrible est arrivé à la femme.

« Hier après mon retour du travail, on m’a volé [on] le bus et on m’a volé tout mon argent et mes cartes », a écrit la femme.

Elle avait prévu d’obtenir ses nouvelles cartes à la banque le lendemain du dîner, mais cela signifiait qu’elle n’avait pas d’argent pour le moment.

Dans le message, elle explique qu’elle a pensé que ce serait bien parce que son petit ami lui devait de l’argent, alors elle lui a demandé de le récupérer ou a suggéré qu’il pouvait simplement payer son dîner.

Son petit ami ne lui a pas donné de réponse directe et lui a plutôt dit de ne pas s’en inquiéter.

La femme pensait que cela signifiait qu’il paierait son repas au restaurant, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Elle a écrit: « Comme nous avons commandé, il n’a commandé que pour lui-même et m’a dit qu’il ne pouvait pas couvrir le mien pour le moment, alors je ferais mieux de ne rien commander et de prendre quelques bouchées de son repas. »

La femme s’est fâchée et a quitté le restaurant.

Les actions de son petit ami ont juste irrité la femme car il avait promis de lui rembourser l’argent qu’il devait.

« Il avait promis de me rendre l’argent, il a ensuite affirmé que quelque chose était arrivé et ne pouvait pas donner [it] de retour », a-t-elle écrit. “Mais ensuite il a commandé un bon repas pour lui-même et m’a juste dit de récupérer ses restes car il ne me rembourserait pas ou du moins pour mon repas.”

Elle se sentait mal à l’aise car elle était la seule sans repas alors elle s’est levée et a quitté le restaurant.

Elle a écrit que ses amis pensaient aussi qu’elle n’aurait pas dû partir brusquement comme ça.

Les rédacteurs en chef ont affirmé que la femme n’avait pas tort.

Les gens ont critiqué le petit ami de la femme pour avoir agi ainsi après avoir su qu’elle avait été volée.

« Elle a été volée et au lieu de la réconforter et de payer sa nourriture, il l’a reléguée à un chien mangeant des restes de lui? » un utilisateur a écrit. « S’il n’avait effectivement pas d’argent pour la couvrir, il aurait pu lui commander de la nourriture en signe d’empathie, sans oublier qu’il lui doit! »

Un autre utilisateur a écrit: « Abandonnez le petit ami et notez ce qu’il vous doit au prix de cette précieuse leçon à vous mettre en premier de temps en temps. »

Une autre personne a commenté, « vous devez savoir que ce n’est PAS normal [behavior] dans une relation amoureuse. Je vous conseillerais de regarder longuement comment il vous traite également dans d’autres aspects et de voir si cela correspond vraiment à ce que vous attendez d’un partenaire amoureux. »

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée à Seattle. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.