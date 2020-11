Une femme qui vivait dans la rue est aujourd’hui la première avocate trans du Pakistan

Une femme trans qui a supplié dans la rue de survivre se bat maintenant pour sa communauté en tant que toute première avocate transgenre du Pakistan.

Nisha Rao s’est enfuie de chez elle à l’âge de 18 ans sans un sou à son nom. Elle a trouvé refuge auprès de la communauté transgenre de Karachi, qui lui a conseillé de mendier ou de devenir travailleuse du sexe pour gagner sa vie.

Elle s’est battue contre toute attente pour changer sa vie, utilisant son maigre salaire pour payer des cours du soir et se sortir de la pauvreté.

«J’ai rencontré de nombreux problèmes pendant ma formation en droit», a-t-elle déclaré .. «Je n’avais pas d’argent pour les livres ou les frais de scolarité, alors j’ai dû mendier aux feux de circulation dans les rues pendant la journée et suivre des cours le soir.»

Après dix ans de deuil dur, Rao a finalement obtenu sa licence de droit auprès de l’Association du Barreau de Karachi. Aujourd’hui âgée de 28 ans, elle sait ce que c’est que de vivre en marge de la société et elle utilise le pouvoir de la loi pour élever d’autres comme elle.

«Je traite principalement des cas de harcèlement pour les femmes et les personnes transgenres. Jusqu’à présent, j’ai comparu devant le tribunal [with] plus de 50 personnes », dit-elle fièrement.

«J’ai représenté plus de 20 transgenres [people] et ont obtenu un soulagement de leur part.

En dehors des tribunaux, elle travaille avec une ONG pour lutter pour les droits des trans dans son pays, et elle a également créé la toute première église chrétienne pour les personnes transgenres.

«Je suis un enfant musulman et un musulman transgenre, mais j’avais une douleur dans mon cœur pour le chrétien transgenre [people], » elle a dit AP.

Cela signifie tout pour la congrégation, qui peut enfin trouver la paix et le réconfort après avoir été rejetée par leurs communautés religieuses.

Un recensement récent a dénombré plus de 10 000 personnes transgenres au Pakistan, bien que les groupes de défense des droits des trans pensent que ce nombre est beaucoup plus élevé car beaucoup vivent en secret.

À partir de 2018, les Pakistanais transgenres sont autorisés à s’identifier eux-mêmes à leur propre sexe, mais de vieux stigmates subsistent et des personnes comme Rao sont persécutées chaque jour.

Le courant évolue lentement et certaines personnes trans parviennent à franchir les barrières pour défendre leurs communautés. C’est un long chemin vers l’égalité cependant, et Nisha Rao n’est pas encore terminée.

«Je suis fière d’être devenue la première avocate transgenre du Pakistan», a-t-elle déclaré. «Mon objectif est de devenir le premier juge transgenre du Pakistan.»