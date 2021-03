Une femme qui déteste dépenser de l’argent refuse d’acheter du papier toilette

Une super épargnante qui déteste se séparer de son argent ne s’est pas achetée de nouveaux vêtements depuis huit ans et refuse même d’acheter du papier toilette.

Kate Hashimoto, de New York, est apparue sur TLC’s Cheapskates extrêmes, où elle a partagé ses conseils pour un style de vie frugal et comment elle s’en sort avec un budget de 200 € par mois.

S’exprimant dans l’émission, elle a déclaré: «Je vis à New York depuis trois ans, même si c’est la ville la plus chère où vivre, j’ai trouvé des moyens de la contourner.

« Si je dois dépenser de l’argent, j’essaye de l’éviter, j’essaierai de payer le moins possible. »

Kate dit qu’elle n’a jamais payé pour les meubles et qu’elle ne craint pas de récurer les bennes et le bord de la route pour essayer de trouver des trucs pour sa gaffe.

Son lit est fait de vieux tapis de yoga, empilés dans une pile, et sa «table à manger» est une pile de magazines.

Bizarrement, Kate dit même qu’elle évite de cuisiner pour réduire ses factures d’énergie et admet utiliser son lave-vaisselle et son four comme espace de rangement.