Miffy Englefield n’avait que six ans lorsqu’elle est apparue à l’écran en tant que Sophie aux côtés de Law et a maintenant 22 ans avec son propre bébé. Le temps ne passe pas, hein ?

Les vacances suit deux femmes (jouées par Kate Winslet et Cameron Diaz) qui décident d’échanger leurs maisons pendant la période des fêtes pour les aider à surmonter leurs ex.

« Alex [her partner] pense que c’est vraiment drôle. Il dit à tout le monde. Nous l’avons regardé ensemble mais pour être honnête, cela me donne envie de m’arracher les yeux. C’est trop embarrassant. »

«Il me donnait toujours des conseils sur le jeu d’acteur. Nous nous asseyions et faisions des virelangues avec lui entre les prises.

«Je ne savais pas qui étaient Cameron et Jude parce que j’avais six ans. Mais je savais qui était Jack parce que mon père adorait la musique alternative et j’aimais Tenacious D.

« La première fois que je l’ai rencontré, je me suis attaché à lui et je lui ai dit : ‘J’aime ta musique’. Il m’a dit ‘c’est ridicule, tu as six ans’. »