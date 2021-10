Une femme qui a dépensé 150 000 € pour ses animaux de compagnie dépensera des centaines de dollars pour un seul repas pour eux

Banggood HomeRun Jouets interactifs intelligents pour animaux de compagnie Jouets automatiques à balle rotative à 360 degrés avec

La description :HomeRun Jouets interactifs intelligents pour chat Jouets automatiques à balle rotative à 360 degrés avec cloche Protection des yeux rotative intégrée LED Jouet pour chat- Rotation automatique à 360 degrés:En un seul clic sur un bouton, la balle intelligente pour chat tournera automatiquement à 360 degrés pour permettre à votre animal de jouer hardiment la balle, ce qui vous apportera des exercices très excitants pour garder votre chat mentalement stimulant et physiquement actif. Lorsquil entre en collision avec un mur ou un coin, il change automatiquement de direction. - Changement de mode intelligent:Mode normal: le voyant rouge est allumé. Après 8 minutes de défilement, la balle sarrête et se ferme automatiquement. - Puce intelligente intégrée:Facile à changer de mode intelligent. Si la balle ne roule pas pendant un certain temps, elle passera en mode veille. Lorsque le mouvement est à nouveau détecté, la balle continuera à défiler. - Lumière rouge clignotante amicale, plus amusant:protection oculaire intégrée lumière rouge et cloches métalliques externes pour attirer lattention des animaux de compagnie. Cette lumière spéciale nendommage pas les yeux de lanimal. - Batterie Vie:2 piles AAA sont nécessaires. Batterie La durée de vie est 20 fois supérieure à celle des piles bouton. Si vous utilisez la balle intelligente deux fois par jour, la durée de vie de la batterie est de 25 jours. - Haute qualité et sécurité:Matériaux PC durables, sûrs et écologiques pour