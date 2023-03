Une femme qualifiée de « dégoûtante » pour avoir pris soin du chat d’un sans-abri

Beaucoup d’entre nous ont une adoration pour les animaux, et quand il s’agit de chiens et de chats, cet amour peut s’emballer.

Mais cet amour peut-il aller trop loin ? Une femme sur la vidéo récente de TikTok a beaucoup de gens qui disent oui.

Son histoire de « sauver » le chat d’un homme sans logement mais de ne pas intervenir pour aider l’homme lui-même a mis beaucoup de gens en colère et l’a qualifiée d’insensible et de « grossière ».

Une femme a scandalisé beaucoup avec son histoire d’avoir aidé le chat d’un sans-abri, mais pas l’homme lui-même.

TikToker Kirby Johnson, connue sous le nom de @kirby_j sur l’application, a partagé son histoire dans une vidéo récente qui est devenue virale à la fois sur TikTok et Twitter.

Johnson a dit qu’elle se souciait plus des animaux que des gens.

« Appelez-moi un diable ou dites que je manque d’empathie si vous voulez, mais s’il y a le choix entre aider un humain et aider un animal, 110% du temps j’aide cet animal », a déclaré Johnson.

Le sans-abri et son chat vivent dans son quartier de Dallas depuis des lustres, et Johnson a souvent essayé de l’aider à prendre soin de son chat.

« Quand je vois des gens avec des animaux qui n’ont pas de maison, je passe immédiatement en mode panique », a-t-elle dit, « comme, tu prends bien soin d’eux? »

Le TikToker dit qu’elle « traque à la limite » l’homme sans logement pour s’assurer que son chat « a une belle vie » parce qu’il est « sur quelque chose ».

Johnson dit qu’elle connaît tous les endroits où l’homme dort et les détails de sa routine quotidienne afin qu’elle puisse garder un œil sur son chat, et lui apporte régulièrement de la nourriture pour chat et d’autres fournitures.

Lors d’une récente tempête de pluie, son inquiétude s’est intensifiée.

« Il pleut des chats et des chiens » à Dallas ces derniers temps, dit Johnson, « et tout ce à quoi je peux penser, c’est ‘comment va le chat de cet homme ? Comment va le chat de cet homme ? »

Lorsqu’elle a remarqué que le sans-abri avait quitté son lieu habituel pour se mettre à l’abri de la pluie, elle est allée le trouver pour s’assurer que son chat allait bien mais ne semblait pas se soucier de l’homme lui-même.

Lorsque les gens l’ont critiquée, elle a dit qu’elle n’aidait pas l’homme sans logement parce que sa dépendance le rendait dangereux pour elle.

« Il y a des milliers et des milliers et des milliers de cas de sans-abrisme dans cette ville », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas sauver le monde… mais quand j’ai vu cet homme avec un chat, oui j’étais inquiet. »

Elle a ensuite déclaré que l’homme était « si loin dans sa dépendance » qu’il n’était pas sûr pour elle d’essayer de l’aider et qu’elle se mettait en danger chaque fois qu’elle aidait son chat.

Cette hésitation est certainement compréhensible. Mais cela ne l’a pas empêchée d’intervenir en ce qui concerne le chat, et cela n’a pas fait grand-chose pour apaiser la colère envers elle.

De nombreuses personnes sur Twitter ont trouvé ses commentaires et son approche insensibles et offensants.

« C’est tellement dégoûtant, mais tellement courant » un utilisateur a écrit. « Comment avez-vous perdu tout sens de l’empathie en donnant une couverture à un chat mais pas à une personne? »

« Les gens ne comprennent vraiment pas à quel point il est facile de se retrouver sans logement », un autre tweeter a dit« pour qu’ils se sentent supérieurs à ceux qui sont sans abri et [assume they] sont cruels envers leurs animaux de compagnie… »

D’autres ont souligné que non seulement les chats sont parfaitement capables de vivre à l’extérieur, mais que de nombreuses personnes sans logement prennent très bien soin de leurs animaux de compagnie.

Comme un tweeter l’a mis« J’ai déjà travaillé avec des sans-abri et ils prennent souvent mieux soin de leurs animaux qu’eux-mêmes. »

Johnson dit qu’aider le chat de l’homme l’aide et qu’il a refusé toute autre aide qu’elle a offerte.

« Je peux simplement donner de la nourriture pour chat à cet homme », a-t-elle dit, « et en retour, cela l’aide à ne pas avoir à dépenser d’argent ni à se soucier de nourrir son chat. »

Et dans une deuxième vidéo de suivi, elle a précisé qu’elle avait déjà proposé d’acheter à l’homme de la nourriture et des fournitures comme des couvertures, mais qu’il avait toujours refusé et demandé de la nourriture pour chat à la place.

Un utilisateur de Twitter a réduit le tumulte non pas tant aux actions de Johnson, mais à un malentendu plutôt lié à son choix de mots.

« Je pense qu’il n’y a rien de mal dans ses actions », a-t-elle écrit, « mais la façon dont elle a raconté l’histoire… méritait d’être critiquée. »

Pour sa part, Johnson a accepté. « Aurais-je pu formuler les choses un peu mieux? Oui », a-t-elle déclaré. « Mais j’avais de bonnes intentions, vraiment. »

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.