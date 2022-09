Une femme qualifie d' »embarrassante » la fête d’anniversaire de son fiancé pour son fils

Une femme fait face à un contrecoup sur Reddit après avoir partagé comment elle a réagi à la célébration de son fiancé pour l’anniversaire de son fils.

Ce qui aurait dû être un dîner agréable a été gâché par sa réponse et une dispute qui a suivi, alors elle a décidé de demander le point de vue de quelques étrangers.

S’adressant au sous-reddit « r / AmItheA–hole » de Reddit, où les utilisateurs partagent et répondent aux conflits les uns des autres, la femme a partagé son histoire.

La femme s’est sentie gênée par son fiancé chantant la chanson d’anniversaire parce qu’ils étaient dans un restaurant cher.

Elle a expliqué qu’elle était avec son fiancé, Ned, depuis un an et demi.

Ned a un fils de 5 ans avec son ex et son anniversaire approchait.

« Son fils est adorable mais j’ai remarqué que Ned l’emmène partout où il va, y compris dans des endroits qui ne sont pas adaptés aux enfants et nous avons un problème avec ça maintenant mais nous y travaillons », a écrit la femme.

Le père adoré a décidé qu’il voulait célébrer l’anniversaire de l’enfant dans un restaurant haut de gamme local, mais la femme ne pensait pas que c’était le lieu le plus approprié pour l’anniversaire d’un enfant.

Pendant le dîner, le gâteau d’anniversaire du fils de Ned est sorti, ce qui a rendu la femme confuse.

Elle a pensé qu’ils célébreraient à la maison où tout le monde serait à l’aise de chanter la chanson d’anniversaire.

« Je n’avais toujours aucun problème avec ça [until] Ned a commencé à chanter la « chanson du joyeux anniversaire » à son fils. J’étais abasourdie, j’ai failli laisser tomber mon assiette », a poursuivi la femme.

« Il le chantait à tue-tête sans même regarder autour de lui ni prêter attention au nombre de personnes qui nous regardaient maladroitement. »

Après avoir enduré l’embarras, la femme a chuchoté à son fiancé d’arrêter de chanter.

Cependant, son fiancé a continué à l’ignorer et a continué la chanson.

La femme a écrit: « Bien sûr, mon futur beau-fils était excité et un peu trop actif, ce qui n’est pas bon quand nous sommes dans un lieu public. »

Elle pensait que quelqu’un du personnel du restaurant viendrait à leur table et leur demanderait d’arrêter, mais rien de tel ne s’est produit.

Au lieu de cela, une femme s’est approchée d’eux et leur a proposé de prendre un enregistrement vidéo de leur célébration.

Après être retournés à la voiture, elle a dit à son fiancé qu’il l’avait embarrassée devant tout le monde.

La femme a fait valoir que toute la célébration aurait pu se faire à la maison, mais son partenaire a insisté sur le fait que son fils avait besoin de quelque chose de spécial pour lui remonter le moral car sa mère avait été malade récemment.

« Il a eu l’air choqué en disant qu’il ne comprenait pas pourquoi je serais gêné qu’il fête l’anniversaire de son fils et lui donne le moral », a ajouté la femme.

Ned n’a pas parlé à la femme depuis lors et est assez contrarié.

La femme a alors déclaré qu’elle sentait que son fiancé était un peu dur avec elle et a demandé aux internautes ce qu’ils en pensaient.

Les utilisateurs de Reddit ont affirmé que la femme avait tort dans cette situation.

Un utilisateur a écrit : « Il n’a rien fait de mal, et tu es un imbécile. De plus, vous avez des opinions vraiment bizarres sur ce qui est embarrassant et votre partenaire n’est clairement pas sur la même longueur d’onde.

Un autre utilisateur a écrit : « Ce n’est pas gênant de chanter Joyeux anniversaire à un enfant. C’est cependant super embarrassant d’avoir l’air énervé face à une personne qui chante joyeux anniversaire à un enfant à la même table que vous.

Sanika Nalgirkar est rédactrice de nouvelles et de divertissement pour YourTango. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.