Une femme publie des photos de son «  Christian Seder  », se heurte à la réaction de la communauté juive

Les juifs du monde entier ont commencé à célébrer la Pâque samedi soir dernier, et elle est considérée comme l’une des fêtes les plus importantes du calendrier juif. Le Seder est un dîner traditionnel et commun où l’histoire de l’exode des Israélites d’Egypte où ils étaient esclaves est racontée, et la nourriture joue un rôle central dans la narration. Et tandis que de nombreuses familles juives accueillent des non-juifs pour célébrer et dîner avec eux pendant la Pâque, une nouvelle émergence de «Christian Seders», où les non-juifs réinterprètent les traditions et le symbolisme de la fête, fait que certaines personnes secouent la tête d’incrédulité, tandis que d’autres sont carrément scandalisés par l’idée.

Dimanche, Twitter s’est éclairé lorsqu’un utilisateur @clapifyoulikeme a tweeté une capture d’écran d’un « repas du Seder modifié » posté par Carly Friesen, coach de style de vie chrétienne, sur Facebook.

«Je pense que je viens de faire une panne de courant», a-t-elle tweeté, faisant un lien vers la publication Facebook, restreinte ou supprimée depuis, qui présentait des scènes du «Seder», y compris une photo d’une challah, un pain juif traditionnel, tressée en forme de de l’autre côté. (Il est interdit aux Juifs de manger du pain au levain le jour de la Pâque, ce qui reflète le fait que lorsque les Hébreux ont fui l’Égypte, ils n’ont pas eu le temps de laisser lever leur pain et de manger de la matzo pendant les vacances.)

«Aujourd’hui, nous avons célébré la Pâque à notre manière pour la première fois en famille», a posté Friesen avec les photos de son repas. «Nous avons eu un repas du Seder modifié pour commencer par une lecture de la première Pâque et en reconnaissant Jésus comme l’agneau de la Pâque finale sacrifié pour nous. J’ai tressé du pain de challah et nous avons mangé de l’agneau rôti pour le souper par la suite et avons eu du pavot au citron [sic] gâteau pour un dessert amusant. Merci à notre Sauveur d’avoir payé le sacrifice ultime pour nous! «

« DÉFI POUR PASSOVER. DÉFI. POUR. PASSOVER. I-« , a répondu une personne au tweet, soulignant le fait que l’une des principales traditions de la fête consiste à ne pas manger de pain.

« Je veux dire, ce qui est drôle, c’est que si elle voulait juste avoir un bon dîner du dimanche des Rameaux avec une lecture de la Bible et du pain aux œufs tressé pour ressembler à une croix, ce serait bien? » a répondu un autre utilisateur.

« Les seders chrétiens sont, très malheureusement, une chose », a déclaré quelqu’un d’autre.

« Un seder est un rituel juif », a écrit l’affiche originale du tweet. « Ces gens sont chrétiens. Ils se l’approprient … »

Selon The Forward, certains considèrent Christian Seders comme un moyen de réinterpréter l’Ancien Testament, tandis que d’autres le voient comme une appropriation culturelle. Dans un Seder chrétien, l’afikomen, ou azyme moyenne cassée, qui est mangé pour le dessert, est repensé comme le pain de l’Eucharistie, symbolique du Christ. Parce que la dernière Cène de Jésus était un Seder, certains chrétiens ont commencé à célébrer la fête pour ressembler davantage au Christ.

Mais est-il acceptable de réinterpréter l’histoire d’une autre culture, en particulier celle qui inclut la souffrance, et de changer les traditions pour se l’approprier? Beaucoup de gens disent que donner au Seder un nouveau récit efface l’histoire originale, tandis que certains chrétiens y voient une autre occasion de se réunir pour un repas et d’enrichir leur propre communauté.

AUJOURD’HUI Food a contacté Friesen pour obtenir des commentaires mais n’a pas eu de réponse.