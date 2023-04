Une femme prétend que gagner 117 000 € par an n’est «pas beaucoup d’argent» et ne veut travailler pour personne d’autre qu’elle-même

Une femme a déclenché un débat après avoir admis qu’elle ne voulait pas entrer sur le marché du travail en raison du peu qu’elle pense que les gens sont payés en Amérique.

Dans une vidéo TikTok, Olivia, une créatrice de contenu sur l’application, a fait face à un peu de réaction de la part des téléspectateurs depuis qu’elle a affirmé que les personnes employées gagnant environ six chiffres ne rapportaient pas suffisamment de revenus pour survivre lorsque leurs salaires étaient divisés d’un mois à l’autre. mois.

Olivia affirme que gagner 117 000 € n’est pas assez d’argent pour gagner un travail et qu’elle préfère travailler pour elle-même.

Dans une vidéo répondant à un commentaire d’un utilisateur de TikTok expliquant combien d’argent ils gagnent en travaillant un travail rémunéré à l’heure, Olivia a affirmé que le montant que les gens sont payés à l’heure dans ce pays n’est pas un montant équitable.

« Je ne sais pas combien de fois je dois le mentionner, mais je le répète. Le salaire horaire n’en vaut pas la peine », a-t-elle déclaré. « Je ne reviendrai jamais, je travaillerai pour l’homme blanc, je travaillerai pour moi-même. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle préférerait travailler pour des pourboires en tant qu’employée dans le secteur des services ou être en mesure de gérer sa propre entreprise. « Travailler pour un salaire horaire aux États-Unis n’en vaut pas la peine. »

De nombreux Américains sont depuis longtemps favorables à l’augmentation du salaire minimum fédéral, qui est de 7,25 dollars de l’heure depuis 2009, selon les données acquises par le Pew Research Center. Environ six adultes sur dix (62 %), y compris des majorités dans presque tous les groupes démographiques, soutiennent l’augmentation du salaire minimum à 15 € l’heure.

Étant donné que le salaire minimum en Amérique est nettement inférieur à celui des autres pays du monde, on estime que 5 à 10 millions de personnes à bas salaire aux États-Unis – près de 8% de la population active – occupent plus d’un emploi pour subvenir à leurs besoins et Leurs familles.

Elle a expliqué que gagner 10 000 € par mois ne lui suffirait pas pour vivre.

Dans une autre vidéo, quelqu’un a souligné qu’il gagnait 117 000 € dans un travail en entreprise, mais Olivia a partagé que pour elle, ce n’était pas beaucoup d’argent à gagner.

« A 117 000 € par an, ce n’est pas beaucoup d’argent », a-t-elle souligné. « C’est beaucoup d’argent pour certains Américains parce que les Américains sont fauchés, mais 100 000 €, ce n’est pas beaucoup d’argent. »

Elle a en outre expliqué sa croyance dans une vidéo de suivi, disant que si quelqu’un gagne 100 000 € par an, c’est 10 000 € par mois, ce qui, selon Olivia, n’est pas suffisant pour qu’elle survive.

« Ce n’est pas que je mène une vie somptueuse, c’est que je vis une vie d’adulte », a-t-elle expliqué. « J’ai 25 ans, tu ne peux pas survivre avec 10 000 dollars par mois. Je ne peux pas. »

Selon Statista, le revenu américain médian en 2020 était de 71 456 €. Seuls 18 % des particuliers américains gagnent plus de 100 000 € par an, tandis que 34,4 % des ménages américains gagnent plus de 100 000 € par an.

Des données récentes de SmartAsset, via CNBC, ont révélé que pour que les Américains vivent confortablement aux États-Unis, ils doivent avoir un revenu moyen après impôt de 68 499 €.

Dans la section des commentaires, les utilisateurs de TikTok n’étaient pas d’accord pour dire que faire six chiffres était un faible montant.

« Ma famille survit avec 30 000 €… 117 000 € changeraient des vies et [is] ça vaut vraiment le coup », a souligné un utilisateur.

Un autre utilisateur a accepté en écrivant: « Si vous pensez que cela ne vous suffit pas, imaginez ce que ressentent les familles qui en gagnent moins … »

« JE [don’t] savoir comment vous le dire, mais tout le monde n’a pas la possibilité. Si nous pouvions tous « démarrer notre propre entreprise », nous le ferions », a ajouté un troisième utilisateur.

