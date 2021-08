Une femme prétend être mariée au fantôme de Michael Jackson

Ce n’est peut-être pas « Billie Jean », mais il y a actuellement une femme qui prétend être mariée à nul autre que feu « King of Pop », Michael Jackson. Elle s’appelle Kathleen Roberts, une médium qui prétend avoir une relation conjugale avec la chanteuse.

Roberts, qui se fait appeler « la réincarnation de Marilyn Monroe », a écrit un essai sur le Daily Star dans lequel elle partage son expérience, déclarant qu’elle est mariée au fantôme de Michael Jackson depuis qu’il lui a proposé par clairvoyance avec une bague en mariage. Rose.

Como si el relato de Roberts no fuera demasiado extraño, ella revela que la ceremonia se llevó a cabo cuando ella salía de una bañera y su unión con Michael Jackson fue oficiada por el reverendo Martin Luther King Jr. (si, ese mismo que están pensando en ce moment).

Roberts pense que le fantôme de Michael Jackson l’a recherchée en raison de sa ressemblance avec Marilyn Monroe, une actrice pour laquelle la chanteuse avait une grande fascination. Certains rapports indiquent qu’il possédait une grande figurine en fibre de verre dans son bureau privé au Neverland Ranch, en plus de posséder une photo de Monroe sur sa table de chevet à côté de son lit.

« Je me sens spécial qu’il m’ait choisi comme femme. Bien que nous ne soyons pas par écrit, nous nous traitons comme si nous étions mariés. Nous avons nos hauts et nos bas, mais Michael, la vérité est que je ne peux pas arrêter de t’aimer « , écrit Roberts à propos de sa relation avec Jackson, qui utilise apparemment son corps pour » danser, chanter et manger comme un être humain normal. »

De acuerdo con Roberts, Michael Jackson le habla todo el tiempo, algo que le parece muy opuesto al “hombre tímido” al que siempre admiró durante sus apariciones en la televisión, aunque se siente decaída, ya que hasta el momento no ha logrado mantener intimidad avec lui. Chose raisonnable si l’on tient compte du fait que le chanteur est décédé en 2009, à l’âge de 50 ans.