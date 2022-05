Une femme poursuit Travis Scott en affirmant qu’elle a fait une fausse couche au festival Astroworld

Une femme a intenté une action en justice contre Travis Scott, affirmant qu’elle avait fait une fausse couche au Festival Astroworld l’année dernière.

Le concert annuel du rappeur a été entaché de controverse et de tragédie en novembre lorsqu’une vague de foule a provoqué une panique massive parmi les festivaliers.

Les archives officielles indiquent que 10 personnes ont été tuées et des centaines d’autres ont été blessées alors que Scott était sur scène.

De nombreuses poursuites ont été intentées contre l’artiste de « Sicko Mode » et le cas de Shanazia Williamson en fait partie.

Business Insider rapporte qu’elle et Jarawd Owens ont intenté une action en justice pour mort injustifiée et qu’ils demandent une « réparation pécuniaire » de « plus d’un million de dollars ».

Crédit : Jennifer Lake/Sipa USA

« Alors qu’elle assistait au festival, Shanazia a été piétinée et écrasée, ce qui a entraîné des blessures horribles et finalement la mort d’elle et de l’enfant à naître de Jarawd », déclare leur dossier de plainte, selon Rolling Stone.

« De plus, Shanazia a été blessée à l’épaule, au dos, à la poitrine, à la jambe, à l’estomac et à d’autres parties de son corps. »

Les avocats représentant les plaignants disent que le nombre de morts du festival devrait être révisé à la hausse de 10 à 11 parce que Shanazia a perdu son enfant à naître.

ABC 13 déclare qu’il est peu probable que la fausse couche soit ajoutée au bilan officiel d’Astroworld car la mort du bébé n’a pas été confirmée à Houston, où le festival a eu lieu.

Mais le média ajoute que la loi du Texas permet « aux futurs parents de poursuivre en justice pour la mort injustifiée d’un enfant à naître ».

Même si les fœtus ont été protégés dans des poursuites pour mort injustifiée depuis 2003 en relation avec l’avortement, l’État du Texas n’a pas eu à faire face à de nombreux cas comme celui-ci.

Elizabeth Sepper, professeur de droit à l’Université du Texas, a déclaré à Rolling Stone : « Lorsque nous parlons d’un acte répréhensible qui entraîne la perte d’une grossesse, les intérêts de la personne enceinte s’alignent sur l’intérêt du fœtus, et c’est dans l’intérêt de la mère pour qu’on ne fasse pas de mal au fœtus qu’elle porte.

Le procès de Williamson vise également les organisateurs du festival, Live Nation et ScoreMore, pour ce qui s’est passé lors de l’afflux de foule.

« L’incapacité des accusés à planifier, concevoir, gérer, exploiter, équiper et superviser l’événement était une cause directe et immédiate des blessures de Shanazia et de la mort d’elle et de l’enfant à naître de Jarawd », indique le procès.

Williamson a également nommé Valle Services SMG, ASM Global et la société Harris County Sports and Convention dans le procès.