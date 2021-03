Une femme pleure des larmes de sang pendant la menstruation dans un «  cas clinique rare et inhabituel  »

Le cycle menstruel d’une jeune femme lui a fait pleurer les yeux . Mais contrairement à la plupart des larmes liées aux règles, les siennes étaient des larmes de sang rouge vif.

Lorsque la jeune femme de 25 ans a visité une salle d’urgence avec des larmes sanglantes suintant des deux yeux, c’était son deuxième épisode de ce genre au cours des deux derniers mois, ont récemment rapporté les médecins. Les larmes de sang sont une maladie rare connue sous le nom de hémolacrie , qui peut avoir différentes causes. Dans le cas de la femme, ses yeux étaient par ailleurs normaux et elle n’était ni malade ni blessée. Cependant, les deux cas de larmes sanglantes ont coïncidé avec le début de ses règles, ont écrit les médecins dans un rapport de cas.

Les règles normales peuvent parfois déclencher des saignements cycliques en dehors de l’utérus, appelés menstruations par procuration. Les larmes cramoisies de la femme représentaient probablement une convergence très inhabituelle de deux conditions – menstruation par procuration et hémolacrie – conduisant à des larmes de sang déclenchées par les règles, selon le rapport.

En rapport: 10 des études médicales les plus étranges (dans l’histoire récente, c’est-à-dire)

Bien que les larmes cramoisies de la femme aient semblé alarmantes, lorsque les médecins l’ont examinée, ils ont constaté que ses yeux n’étaient pas endommagés et que les larmes de sang n’étaient pas accompagnées de maux de tête, d’étourdissements ou d’autres symptômes d’un problème de santé. Il n’y avait pas non plus de signes d’anomalie dans ses sinus, ses conduits lacrymaux ou dans les larmes sanglantes elles-mêmes, ont écrit les chercheurs dans le numéro de mars du journal. Rapports de cas BMJ .

Les deux yeux de la femme ont produit des larmes de sang. (Crédit d’image: BMJ Case Reports)

Les causes courantes d’hémolacrie comprennent inflammation traumatisme, lésions, tumeurs, hypertension , des maladies telles que la jaunisse et anémie , et les troubles vasculaires, selon un rapport publié le 14 février par le Centre national d’information sur la biotechnologie . Mais après avoir écarté ces causes possibles des larmes de sang de la femme, les médecins ont identifié la source comme étant des menstruations par procuration, qui peuvent provoquer des saignements du nez, des oreilles, des poumons, des mamelons, des intestins « et même de la peau », ainsi que des yeux, les médecins ont écrit.

En effet, la femme a déclaré qu’elle avait également eu un saignement de nez la première fois qu’elle avait pleuré du sang.

Certains types de tissus oculaires sont connus pour être affectés par les changements hormonaux; par exemple, la courbe et l’épaisseur de la cornée peuvent varier « au cours des différentes phases de la période menstruelle, grossesse et la lactation, « ce qui pourrait expliquer pourquoi les règles de la femme ont déclenché des saignements oculaires, selon le rapport. Les médecins l’ont traitée avec des contraceptifs oraux, et après trois mois d’hormonothérapie, la femme n’a connu aucun incident hémorragique supplémentaire.

« Il s’agit d’un cas clinique rare et inhabituel », ont écrit les médecins, ajoutant qu’il n’y avait rien de tel que décrit dans la littérature scientifique récente. Cependant, des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour comprendre exactement ce qui a causé les larmes sanglantes de la femme et pour déterminer comment une telle condition pourrait être efficacement gérée à long terme, ont conclu les chercheurs.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.