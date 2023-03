Une femme perd 500 € dans une escroquerie aux otages impliquant sa sœur

Lorsque nous pensons aux escroqueries, nos esprits sautent souvent immédiatement aux e-mails d’inconnus nous demandant de l’argent ou aux appels téléphoniques nous disant qu’un parent perdu depuis longtemps nous a laissé un héritage important sur un compte à l’étranger. Mais les escrocs peuvent cibler n’importe qui et prendre de nombreuses formes différentes, même des formes sinistres impliquant les membres de votre propre famille.

En fait, certaines des escroqueries les plus crédibles utilisent des situations d’urgence réelles pour inciter les victimes à agir rapidement et à transférer de l’argent. Ainsi, il peut être difficile de savoir si vous êtes au milieu d’une situation effrayante ou si vous êtes victime d’une arnaque.

Une femme s’est fait escroquer 1 500 € par quelqu’un prétendant avoir sa sœur cadette en otage.

Beth Royce a publié sur l’application de partage de vidéos TikTok son expérience avec une escroquerie de rançon d’enlèvement virtuel.

Tout a commencé par un appel téléphonique à 7 h 20. L’écran de Royce s’est illuminé avec le contact de sa sœur. Cependant, lorsqu’elle l’a décroché, la personne au bout du fil n’était pas sa sœur.

« C’est son visage qui est apparu sur mon téléphone. Cela ressemblait exactement à ce que ma sœur appelait », a déclaré Royce. « Alors, j’ai répondu et c’était la voix d’un homme à l’autre bout qui me criait dessus. »

Il a dit à Royce qu’il avait sa sœur en otage et de ne contacter personne, y compris les autorités. Elle a partagé qu’elle ne tombait pas facilement dans le piège des escroqueries comme les « e-mails de phishing » et d’autres arnaques courantes, mais celle-ci était incroyablement réaliste.

« C’est tellement difficile pour moi de vous décrire à quel point tout cela semblait réel », a déclaré Royce. «Il avait l’air complètement déséquilibré. Il avait l’air fou.

Heureusement, sa mère était chez elle en visite depuis l’extérieur de la ville, alors Royce l’a réveillée pour appeler tranquillement le 9-1-1 sans que l’appelant n’entende. En plus de l’homme qui criait à l’autre bout du fil, elle a également entendu un bruit de fond effrayant.

« J’ai entendu des sanglots étouffés en arrière-plan qui ressemblaient à une voix de femme. Alors, bien sûr, je me disais « oh mon dieu », c’est ma sœur », a-t-elle déclaré.

Royce a passé les 15 minutes suivantes à essayer de pacifier la situation en s’engageant dans une petite conversation avec l’appelant inconnu. Il a ensuite demandé de l’argent, et son explication de la raison pour laquelle il en avait besoin a rendu l’appel encore plus réel. Il lui a dit : « ‘Je viens juste de sortir de prison. J’essaie juste de rentrer à la maison. Je ne suis pas une mauvaise personne.’ » Il a même commencé à pleurer.

À un moment donné, Royce a même eu des « frissons » lorsqu’elle a entendu un sanglot en arrière-plan, qu’elle a supposé être sa sœur. Ce que l’escroc a dit ensuite l’a terrifiée.

« Écoutez, vous devez vous calmer. Tu vas te faire mal », a-t-il dit. « ‘ Je vais chercher de l’argent de ta sœur, et puis tout ira bien. Je vais te laisser partir.

Royce a fini par envoyer de l’argent à la personne. Elle a partagé qu’il n’avait demandé d’argent d’aucune des manières habituellement suspectes, comme avec des cartes-cadeaux, ce qui l’a incitée à le croire. Ce n’est que lorsque sa mère a appelé le numéro de téléphone de sa sœur et qu’elle a décroché que Royce s’est rendu compte qu’il l’avait arnaquée. Cependant, Royce n’est pas le seul à être dupe de cette arnaque inquiétante.

Les personnes dans les commentaires ont partagé leurs expériences.

« C’est arrivé à ma mère. Ils lui ont dit qu’ils avaient pris mon frère. Elle a entendu crier. Les a envoyés plus de 10K. Elle a fini par être hospitalisée ce jour-là », a écrit une personne.

Quelqu’un d’autre a offert un aperçu de la façon dont l’escroc a pu appeler à partir du numéro de sa sœur. « C’est aussi arrivé à mon ami la semaine dernière, mais c’est une arnaque bien établie. Ils usurpent le numéro », a commenté une personne.

« Mon père vit au Mexique et il reçoit tout le temps des appels frauduleux [from] des gens prétendant qu’ils m’ont kidnappé et qu’il doit payer pour me récupérer. Pas réel, mais effrayant ! un autre ajouté.

Royce a poursuivi avec une deuxième vidéo expliquant qu’elle avait envoyé 500 € à l’escroc avant de savoir que sa sœur était en sécurité.

En 2017, le FBI a publié sa première déclaration officielle sur ces escroqueries. Le FBI a partagé que l’escroquerie était répandue depuis des décennies au Mexique et dans les États frontaliers du sud-ouest, mais ce n’est que récemment qu’elle s’est propagée au reste du reste des États-Unis.

Les escrocs se font passer pour de vrais numéros de personnes, c’est ce qu’on appelle le « spoofing ». En plus de signaler l’appel à la police, il propose quatre suggestions pour éviter d’être victime de ces attaques.

« La clé est de ralentir le processus. Demandez à parler à votre proche. Posez une question personnelle – comme une date de naissance ou la couleur des cheveux ou des yeux de la personne », a écrit le FBI. « Si la personne refuse ces demandes, demandez à quelqu’un d’autre d’essayer d’appeler ou d’envoyer un SMS à votre proche dont on vous dit qu’il est retenu en otage. »

Malheureusement, Royce a suivi la dernière suggestion trop tard. Espérons que son histoire puisse sensibiliser et empêcher les autres d’être victimes.

