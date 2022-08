Une femme pense qu’Eminem a réédité une chanson classique pour la « rendre plus appropriée »

En ce qui concerne les chansons d’Eminem, il y en a peu d’aussi connues que « My Name Is », la chanson de 1999 étant l’une de ses chansons les plus reconnaissables.

Cependant, certaines personnes se souviennent des paroles un peu différemment, et il s’avère que la version originale variait légèrement par rapport à la chanson que nous avons obtenue.

TikTokker @thebigturnip a remarqué que les paroles de la chanson classique n’étaient pas tout à fait ce dont elle se souvenait et a publié une vidéo sur le site parcourant la chanson.

Au début, elle pensait que cela pourrait être un « effet Mandela » – un faux souvenir que les gens ont collectivement, comme l’homme du Monopoly ayant un monocle ou les chips au fromage et à l’oignon de Walker étant à l’origine dans des sacs verts (même s’ils devraient certainement l’être).

Puis elle s’est demandé si Eminem avait changé les paroles en « My Name Is » pour les rendre « un peu plus appropriées », d’autant plus que de nombreux rappeurs sortent des versions « propres » de leur musique qui conviennent mieux à la diffusion.

Dans une autre vidéo, elle a joué une version beaucoup plus explicite du morceau où elle avait entendu les paroles pour la première fois, laissant beaucoup de gens confus à propos de cette version qu’ils n’avaient jamais entendue auparavant.

Comme beaucoup de rappeurs, les chansons d’Eminem ont des versions propres et explicites, et parfois inédites. Crédit : ZUMA Press, Inc. / Alamy Banque D’Images

La vraie réponse est qu’il existe une version inédite (en quelque sorte, nous y reviendrons) de « My Name Is », dans laquelle les paroles sont assez différentes.

Si vous connaissez la chanson, vous connaissez le passage : « Mon professeur d’anglais voulait me recaler au collège. Merci beaucoup, le semestre prochain, j’aurai trente-cinq ans.

Dans la version originale inédite, cette ligne dit : « Mon professeur d’anglais voulait avoir des relations sexuelles au collège. Le seul problème était que mon professeur d’anglais était un mec. »

Un autre lyrique modifié dit: « Extraterrestre, écrasant des piétons dans un vaisseau spatial. Alors qu’ils me criaient ‘Soyons juste amis!' »

Cette ligne était : « Extra-terrestre, tuant des piétons. Violant des lesbiennes pendant qu’elles criaient ‘Soyons juste amis !' »

La raison pour laquelle la chanson a été modifiée est qu’elle contient un extrait du morceau « I Got The… » de Labbi Siffre et que le musicien ouvertement gay a refusé de donner son approbation à moins que les paroles homophobes ne soient supprimées.

La version originale d’Eminem de My Name Is sonnait assez différemment. Crédit : Tribune Content Agency LLC / Alamy Stock Photo

Expliquant plus tard sa position sur la chanson, il a qualifié « d’écriture paresseuse » les « victimes du sectarisme » et a déclaré qu’il aurait dû exiger qu’elles soient supprimées pour « toutes les versions » des chansons, mais qu’il n’en savait pas assez sur « propre » et versions « explicites » au moment de le demander.

Alors que la version inédite n’était pas censée voir le jour, elle a été accidentellement mise sur l’album de compilation Les prix de la musique Hip Hop Source 1999 au lieu de la version mise à jour.