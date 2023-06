Une femme partage des façons inhabituelles de calmer son chien de sauvetage effrayé

Une femme sur TikTok a partagé une jolie vidéo pour montrer comment elle protège son chien de sauvetage, Myko, des bruits forts et aide son anxiété à ne pas devenir trop lourde à supporter.

Les bruits forts comme le tonnerre et les feux d’artifice sont connus pour causer de l’anxiété et de la peur chez les animaux de compagnie, mais tout le monde ne sait pas comment gérer efficacement leurs animaux de compagnie – cette maman chien a plusieurs façons uniques de le faire.

La femme trouvera souvent son chien dans son «colocataire boomie» avec un pyjama quand il a peur.

Le court clip de 19 secondes s’ouvre sur son chien qui tremble férocement alors qu’il regarde autour de lui, effrayé par les bruits qui jouent autour de lui tandis que sa mère dit : « Tu fais du bon travail mon pote. Vous faites du très bon travail.

Ces aimables paroles de réconfort ne sont qu’une des petites façons dont elle prétend aider leur chien à se sentir mieux. « Notre chien de sauvetage tremble comme ça parce qu’il a peur des bruits forts – le tonnerre, les feux d’artifice et les camions sont tous VRAIMENT durs pour lui. Mais nous voulons qu’il se sente en sécurité, alors nous avons trouvé des moyens inhabituels de l’aider.

Elle ouvre une porte sous son escalier vers une pièce joliment décorée qu’elle appelle, le « colocataire boomie ». Les murs sont tapissés de vignes, le plafond incurvé est peint en damiers verts et blancs, et il y a des oreillers et des couvertures et le lit pour chien de Myko.

Myko était dans la pièce pendant qu’elle tournait cette scène – dans son pyjama à carreaux reposant sur sa couverture et grignotant du brocoli. Elle écrit: «Nous lui avons construit un Boomie Roomie sous les marches. Parfois, il porte son pyjama et y mange des collations. Et on s’en est rendu compte… »

Myko aime aller partout avec son ‘blankie’ bleu – cela semble le calmer le plus.

« Il semble se sentir mieux quand il porte sa couverture bleue dans la maison ET à l’extérieur sur ses walkies, surtout s’il y a des camions ou une construction bruyante », a-t-elle expliqué, montrant plusieurs clips de Myko se promenant à l’intérieur et à l’extérieur de la maison avec sa couverture bleue sur lui.

Comme pour les humains, les chiens bénéficient d’avoir leurs propres couvertures de compagnie. De nombreux blogs canins en ligne vantent l’idée que chaque chien devrait avoir une couverture de compagnie, en disant : « Une couverture pour chien offre beaucoup de confort à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison.

La couverture bleue de Myko est sa couverture de compagnon, mais ces choses ne sont pas la dernière de ce qui aide ce chien de sauvetage à se détendre quand les choses deviennent bruyantes – il a aussi ses « oreilles silencieuses ».

Le dernier clip montre Myko sur le canapé avec son doudou, étreint par quelqu’un d’autre dans la famille, tandis que les « oreilles silencieuses » sont sur sa tête. Les oreilles silencieuses ne sont qu’un bandeau Bourriquet qui s’enroule autour de la tête du chien, mais qui offrent probablement une sorte d’annulation du bruit lorsque les choses deviennent bruyantes.

Elle écrit: « Et puis il y a ses oreilles silencieuses: elles l’aident à arrêter d’aboyer et il s’endort même dedans », prouvant que Myko semble s’assoupir à la fin du clip.

Les chiens sont une partie importante de la famille de tout le monde, donc tout le monde essaiera de prendre soin d’eux autant qu’il le pourra. Beaucoup dans les commentaires ont fait l’éloge de cette famille pour la façon dont ils ont aidé leur chiot, une personne a même plaisanté : « Si seulement nos parents avaient pu nous élever comme les millénaires élèvent leurs animaux de compagnie.

