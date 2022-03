Une femme parle de devenir une mème après avoir été prise en photo avec Rihanna

Une fan de Rihanna s’est confiée sur son expérience d’être devenue une « mème » après s’être fait prendre en photo avec la pop star lorsqu’elle était enfant.

Sammi Smith, aujourd’hui âgée de 21 ans, a remporté un concours pour rencontrer les Parapluie chanteuse après un concert au Madison Square Gardens, à New York, et a emmené sa barre de chocolat préférée, une Snickers, comme cadeau pour la star.

Sammi a assisté à l’événement avec sa mère et a ensuite pu prendre une photo d’elle souriant aux côtés de Rihanna, dans laquelle on peut voir la chanteuse sourire et tenir les Snickers dans une main et enroulant l’autre autour de son jeune fan.

La gagnante du concours s’attendait à ce que ce soit la fin, mais elle a commencé à recevoir beaucoup de messages sur la photo des années plus tard, alors qu’elle était au lycée.

Il s’est avéré que l’image d’elle-même et de Rihanna avait été reprise par un compte meme viral, qui partageait l’image à côté de la légende : « J’ai rencontré Rihanna et elle m’a pris mes Snickers et m’a dit ‘tu n’as pas besoin de ça’ gras’. »

Bien que Sammi sache que ce n’était pas du tout ce qui s’était passé, de nombreuses personnes qui sont tombées sur le mème ont cru que c’était vrai, une personne disant qu’elle ne pouvait pas « croire » que Rihanna avait fait une telle chose tandis qu’une autre a répondu à l’image pour dites: « Jeter son affiche à coup sûr. »

Dans une vidéo YouTube décrivant son expérience, Sammi s’est souvenue avoir appris que le mème avait été créé et a déclaré qu’elle avait « souri mais à l’intérieur ». [she] criait’.

Sammi se souvient avoir rencontré Rihanna (sammi smith/YouTube)

« J’ai ouvert [my phone] à tous ces textes et les gens me taguaient dans des choses et je n’avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis allé sur Instagram pour découvrir que la photo que j’avais prise avec Rihanna avait été transformée en mème », a déclaré Sammi.

« Je n’avais pas vu cette photo depuis que je l’ai rencontrée parce que j’étais jeune et que je n’avais ni Instagram ni aucun réseau social. Je pense que je l’avais imprimée et apportée à l’école pour la montrer à mes amis, mais je ne l’ai pas fait. J’ai un téléphone ou un ordinateur. J’ai en quelque sorte oublié que la photo existait.

Le fan a souligné que Rihanna ne lui avait pas fait honte, affirmant que même si le mème était « drôle », ce n’était « pas vrai ».

« Cela me semble évident mais beaucoup de gens me demandent encore si c’est le cas », a expliqué Sammi.