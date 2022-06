Une femme « ne peut pas arrêter de pleurer » après que le patron de Parklife a proposé de payer pour une lune de miel après s’être fiancée sur scène

Indy Geraghty était l’une des centaines de personnes qui se sont aventurées au Heaton Park de Manchester pour le deuxième jour du festival dimanche 12 juin, mais elle a eu une surprise lorsque son petit ami Myles Goodfellow a pris le micro sur scène et a posé la question.

Le couple est apparu sur scène pendant le set de Yung Filly, où Myles s’est mis à genoux après avoir fait les arrangements des semaines plus tôt.

« J’étais complètement ignorant de tout cela et comme vous pouvez le voir sur les photos et la vidéo, je ne pouvais même pas parler. »

Les images d’Indy et Myles se fiancent sont devenues virales, et le patron de Parklife, Sacha Lord, a ensuite contacté Indy pour lui proposer de couvrir le coût de la lune de miel du couple.

« Je suis encore sous le choc d’hier et la quantité d’attention qu’il a suscitée m’a envoyé dans des montagnes russes d’émotions. »

L’engagement a donné lieu à des articles de presse ainsi qu’à des réponses mitigées sur Twitter, mais Indy a ensuite partagé un message pour dire qu’elle et Myles ignoraient les commentaires blessants et embrassaient les plus positifs.