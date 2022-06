Une femme menacée d’expulsion sauvée par des voisins qui ont acheté sa maison

Une femme de Minneapolis a reçu un préavis de deux mois de son propriétaire pour quitter la résidence qu’elle a fièrement appelée sa maison pendant près de deux décennies.

Le propriétaire a augmenté le loyer de Linda Taylor, 70 ans, à deux reprises pendant la pandémie et après avoir été licenciée de son travail, elle a brûlé ses économies et l’aide gouvernementale au logement et ne pouvait plus se permettre d’y vivre.

Taylor pensait qu’elle devrait quitter sa maison, alors dans un ultime effort, elle a demandé conseil à l’un de ses amis qui travaillait comme organisateur du droit au logement pour voir ce qu’il pouvait faire.

Les habitants du quartier de Powderhorn Park ont ​​collecté suffisamment d’argent pour acheter la maison de Linda Taylor.

Taylor était à l’origine propriétaire de la maison dont elle allait être expulsée, la rachetant en 2004, mais est tombée amoureuse d’une transaction immobilière qu’elle ne comprenait pas.

La maison est finalement revenue à l’ancien propriétaire qui l’a laissée rester en tant que locataire.

Après que le propriétaire soit tombé dans un stratagème de fraude hypothécaire en 2006, la maison a été achetée par Greg Berendt, le propriétaire qui voulait expulser Taylor de sa maison.

« J’avais l’impression que le monde avait été arraché à moi », a déclaré Taylor au Washington Post, faisant référence au moment où elle a reçu son avis d’expulsion. « Ma maison signifie tout pour moi. »

Berendt voulait vendre la maison en stuc blanc qui se trouvait à quelques kilomètres au sud du centre-ville de Minneapolis, mais Taylor ne pouvait pas se permettre la somme de 299 000 € qu’il demandait.

« Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger », a déclaré Taylor, qui vit seul dans la maison de deux chambres. « Je me sentais vraiment vaincu. »

Elle a travaillé dans une organisation à but non lucratif locale pendant trois ans avant d’être licenciée pendant la pandémie.

Heureusement, elle a pu payer le loyer qui avait déjà été augmenté deux fois pour atteindre 1 400 € par mois grâce à l’utilisation de son épargne, de l’argent de sa famille et des subventions gouvernementales, y compris RentHelpMN.

Après que toutes ces choses se soient épuisées, Berendt lui a dit que si elle ne partait pas volontairement ou n’achetait pas la maison, il l’expulserait.

« Je vais faire quelque chose à ce sujet », se souvient Taylor en s’étant dit. « C’est ma maison. »

Taylor était très amie avec son voisin d’en face, Andrew Fahlstrom, 41 ans, qui travaille professionnellement comme organisateur du droit au logement.

« Elle a toujours été celle du quartier qui salue tout le monde », a déclaré Fahlstrom à propos de Taylor.

Leur relation solide a insufflé un sentiment de justice à Fahlstrom, qui a juré de faire n’importe quoi pour aider Taylor à rester chez elle.

« Tant de personnes perdent leur logement en ce moment », a-t-il déclaré. « Si nous croyons réellement que le logement est un droit, alors nous devons agir en conséquence car la prochaine étape est l’itinérance. »

Par chance, le groupe du quartier était suffisamment capable de se mobiliser pour venir en aide à Taylor.

George Floyd Square n’était qu’à deux pâtés de maisons d’eux, et depuis les manifestations, les communautés n’ont jamais été aussi proches.

« L’infrastructure était là, la ligne de communication était là, les relations de voisinage étaient là », a déclaré Fahlstrom.

Ensemble, avec environ 400 voisins, ils ont écrit une lettre à Berendt et ont pu obtenir la date limite du 30 juin pour l’achat d’une maison de 250 000 € – un prix inférieur à la demande initiale fixée par le propriétaire.

Avec la date limite en vue, il était temps de lancer les efforts de collecte de fonds.

Fêtes de quartier, galeries d’art, campagnes sur les réseaux sociaux, sensibilisation de plus en plus, bouche à oreille, littéralement tout ce qui pourrait faire passer le mot sur la situation difficile de Taylor et aider à apporter des fonds à la table.

Ils ont créé un site Web pour la campagne et une page de collecte de fonds sur GiveButter où les gens ont fait des dons allant de 5 à 15 000 dollars, mais le don le plus important est venu d’une église locale qui a décidé de verser 200 000 dollars à la cause.

« Quand cela s’est produit, ma foi est devenue plus grande qu’une montagne », a déclaré Taylor.

En seulement quatre mois, le quartier a pu récolter 275 000 € et fermer la maison, tout l’argent supplémentaire étant consacré aux réparations et aux coûts des services publics.

« Quand c’est le vôtre, cela vous donne un autre type de sentiment », a déclaré Taylor. « Je suis en sécurité, je suis en sécurité et j’ai une maison. »

Taylor a déclaré qu’elle était catégorique sur le fait de payer la gentillesse, promettant d’organiser des soirées cinéma, des stands de limonade, des barbecues dans le jardin et probablement de garder la petite bibliothèque gratuite qu’elle a dans sa cour avant débordant de livres.

« Ce fut un voyage incroyable », a-t-elle déclaré, « et cela continue. »

