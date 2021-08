Une femme jette les cendres de son mari violent à la poubelle après sa mort

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil, mais il existe certainement des styles de deuil qui sont moins conventionnels que d’autres.

Ainsi, vous pouvez imaginer la réaction mitigée lorsqu’une femme a partagé une vidéo d’elle jetant les cendres de son mari décédé à la poubelle.

Vous voyez, le deuil d’un être cher est compliqué, mais le deuil d’un être moins cher peut susciter des émotions encore plus déroutantes.

Le défunt mari de Marsha Widener était violent et son approche pour le mettre au repos n’est peut-être pas le choix de tout le monde, mais cela capture certainement la complexité du deuil de votre agresseur.

Pourquoi une femme a jeté les cendres de son défunt mari à la poubelle.

Marsha a partagé une vidéo d’elle jetant les cendres de son mari décédé, Don Widener, dans les ordures à l’extérieur de sa maison après des années d’abus présumés.

« Je sais que vous n’allez pas comprendre pourquoi je fais ça », commence-t-elle dans la vidéo, avant d’expliquer que personne dans la vie de Widener n’était disposé à se charger de le mettre au repos de manière plus traditionnelle.

« Sa famille ne veut pas de lui, son frère ne veut pas de lui, ses enfants ne veulent pas de lui – en fait, ils veulent qu’il aille dans le caniveau ou aux toilettes », explique Marsha.

Elle dit que Don travaillait comme chauffeur d’un camion à ordures et était chargé d’apporter les déchets aux décharges et annonce : « Nous le renvoyons à la décharge aujourd’hui. »

« C’est pour toute la douleur et tous les troubles qu’il a causés à mes enfants et à moi-même et à ce qu’il a causé à ses parents. C’est son au revoir », dit-elle alors qu’elle commence à verser les cendres.

« C’est pour toutes les fois où il m’a donné un coup de pied à la tête – ouais, il m’a mis la tête à travers une fenêtre. »

Elle renverse ensuite une partie des cendres sur le sol et les broie dans la terre avec son pied, ajoutant qu’il a causé «de la douleur et du chagrin» à tout le monde dans leur vie.

Enfin, Marsha jette à nouveau le reste des cendres à la poubelle avant d’acclamer « Adios amigos ».

Le processus compliqué de deuil d’un agresseur.

Pour la plupart, la section des commentaires de Marsha était remplie de messages de soutien, mais quelques critiques l’ont condamnée pour avoir manqué de respect aux morts et affirmé que personne ne méritait ce traitement lorsqu’ils sont morts.

Cependant, ces commentaires peuvent ne pas reconnaître toute l’étendue des traumatismes subis par les survivants d’abus et comment cela peut se manifester si leur agresseur décède.

Marilyn Sutherland, une coach relationnelle qui travaille avec les survivants d’abus, dit que la mort d’un agresseur peut créer des émotions complexes pour les survivants.

« Lorsque les femmes sont dans une relation abusive, la plupart apprennent à arrêter de dire quoi que ce soit qui pourrait provoquer la colère de leur partenaire. Parfois, ils ne savent pas quand il va se mettre en colère et quand il ne le fera pas, alors ils coupent leur voix et leurs émotions », explique-t-elle.

« [Marsha] a probablement maintenant le temps de ressentir sa colère et maintenant elle la joue. C’est une victoire. Elle se défend enfin et reprend son pouvoir.

Cependant, Sutherland souligne que ces moments cathartiques de reconquête du pouvoir n’apportent pas nécessairement de guérison aux survivants d’abus.

« À un moment donné, ces femmes acceptent ce qui s’est passé et se pardonnent et finalement lui – parce que le ressentiment nous fait plus de mal que lui. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.