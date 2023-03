Une femme inquiète de perdre son emploi après avoir dénoncé son patron sur Facebook

Nous l’avons vu maintes et maintes fois. Un employé utilise les médias sociaux pour se plaindre ou divulguer des détails sur son travail et est surpris lorsqu’il y a des répercussions.

Une femme s’est rendue sur Facebook pour exprimer sa frustration à propos d’un nouveau patron avec lequel elle avait des difficultés. Les retombées étaient inattendues et maintenant elle craint d’être prise pour cible et d’être licenciée.

Elle a consulté le subreddit r/AskHR pour demander aux professionnels des ressources humaines quelles pourraient être les ramifications possibles de ses actions.

L’employée bouleversée a commencé par dire aux lecteurs qu’elle subissait beaucoup de stress depuis qu’elle avait commencé à relever d’un nouveau superviseur il y a quelques mois. Elle a expliqué que tout avait atteint son paroxysme lorsque la femme avait qualifié ses enfants de « distractions » dans un e-mail.

Selon la femme, cela l’a incitée à se tourner vers ses amis Facebook pour obtenir de l’aide. Bien qu’elle ne partage pas les détails de son poste, elle affirme qu’elle n’a jamais identifié l’entreprise ni le superviseur dont elle se plaignait.

Néanmoins, une personne anonyme a vu le message et a contacté le service d’éthique et de conformité de son travail, lançant une enquête pour savoir si elle était ou non traitée injustement ou discriminée par son employeur.

Jusqu’à ce qu’elle passe sous une nouvelle direction, la gestionnaire de cas aimait son travail et avait une performance exemplaire. Depuis lors, elle fait l’objet d’une surveillance accrue.

L’employée des télécommunications a déclaré aux lecteurs qu’elle avait joué à 97-99% dans son rôle et n’avait jamais été réprimandée ni reçu de commentaires négatifs sur la façon dont elle faisait son travail.

Selon elle, tout a changé lorsque son nouveau superviseur est entré en fonction. Elle a dit que toutes les correspondances par e-mail étaient devenues de nature critique, frisant une conférence et ayant un impact sur son moral.

Elle a admis que sa vie familiale a obligé son employeur à être flexible.

La mère qui travaille a expliqué qu’elle avait un enfant de 2 ans et un de 4 ans qui fréquentaient tous les deux la garderie pendant qu’elle travaillait. Elle a un mari, mais a déclaré qu’il était «constamment malade» ces derniers temps, la laissant s’occuper de la plupart des besoins de la famille.

Son ancien superviseur lui permettait de travailler à domicile lorsque cela était nécessaire et pensait que la famille était la chose la plus importante. Tant que son travail était terminé, tout allait bien.

La femme a eu quelques problèmes supplémentaires qui l’ont récemment retirée du travail. L’une des exigences était la fonction de juré, ce qui a perturbé la livraison de ses affaires et l’a amenée à demander une prolongation de 24 heures.

Elle a été choquée de voir que son nouveau superviseur a refusé la demande et a suggéré qu’elle aurait dû mieux gérer son temps. Le travailleur désemparé a exigé un tête-à-tête, mais a également été abattu pour cela.

Cela a suscité des inquiétudes quant à la façon dont ces affaires tardives affecteraient ses statistiques de performance et ses chiffres sur toute l’année, l’amenant à examiner la légalité des actions du superviseur.

Le gestionnaire de cas s’est adressé à Facebook pour demander s’il était ou non illégal pour son employeur de la pénaliser pour avoir assisté à la fonction de juré.

Ce poste est ce qui a lancé l’enquête sur le superviseur. Depuis lors, l’employée a avoué que son supérieur avait « changé le ton de ses e-mails pour s’assurer qu’elle semblait plus positive ».

Elle a déclaré que la femme avait envoyé des objets de reconnaissance et avait commencé à fournir des commentaires positifs et de la gratitude à ses subordonnés. Cependant, le Redditor soupçonne que les actions du superviseur sont strictement performatives à la suite de l’enquête en cours.

Pour cette raison, elle craint que l’environnement de travail ne s’améliore pas et qu’elle risque même de perdre son emploi, ajoutant qu’elle et plusieurs collègues sont à la recherche d’un nouvel emploi en raison de mauvais traitements.

Les lecteurs ne pensent pas que publier sur les réseaux sociaux était la meilleure idée, mais lui assurent qu’elle ne sera probablement pas licenciée en raison de l’enquête.

La plupart des gens ont informé la femme que partager tout ce qui concernait le travail sur les réseaux sociaux était un non-non et pouvait entraîner un licenciement.

Une personne a écrit : « Ouaip. Tout ce qui vous est publiquement attaché, en particulier le fait de faire exploser l’entreprise, peut certainement entraîner un licenciement ».

Un autre Redditor bien informé lui a assuré qu’elle n’était pas en danger. Ils ont commenté: « Eh bien, si une enquête éthique est ouverte contre elle, l’entreprise devra également faire très attention à ce que toute discipline qui serait dirigée vers vous ne ressemble pas à des représailles, car cela pourrait causer encore plus de problèmes. »

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.